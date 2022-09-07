Россия расширила санкции против Европейского союза

Ограничения распространены, в частности, на „высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран - членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции“ в Украину, указали в среду, 7 сентября, в министерстве иностранных дел РФ.

Нота МИД РФ передана в представительство ЕС

Соответствующая вербальная нота российского внешнеполитического ведомства передана в представительство Евросоюза в Москве. В МИД РФ расширение перечня назвали ответом „на очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц“.

Там утверждают, что „в ЕС не хотят инвестировать в мир“ в Украине и Европе, „сохраняют линию на затягивание конфликта“. Кроме того Москва обвинила Евросоюз „в беспрецедентной антироссийской риторике“.

Еврокомиссия одобрила приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с РФ

Во вторник, 6 сентября, Еврокомиссия (ЕК) поддержала полную приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. „Такая страна, как Россия, ведущая агрессивную войну, не должна иметь права на упрощенный визовый режим, пока она продолжает проводить деструктивную внешнюю политику и военную агрессию в отношении Украины, демонстрируя полное пренебрежение к международному порядку, основанному на правилах“, - подчеркнули в Брюсселе.

„Приостановка является ответом на возросшие риски и угрозы интересам безопасности ЕС и национальной безопасности государств - членов в результате военной агрессии России против Украины“, - констатировали там. Граждане РФ больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, дорогим и сложным процессом получения виз, предупредили в Еврокомиссии.

Обычный визовый режим ЕС для россиян может начать действовать с 12 сентября