Литовцы победили в битве с Боснией. Григонис и компания — в плей-офф Евробаскета-2022

Боснийская команда жёсткая, сильная, но у них много дыр. У них есть один разыгрывающий, который, вероятно, вырос в Боснии и играет в определённом стиле. Перед матчем несколько раз просмотрим видео, составим план. Будет трудно, будет жёсткий бой — боснийцам будет жарко. Будет война, и мы пойдём воевать. У них действительно хорошая национальная команда“.

Бывший игрок московского ЦСКА Марюс Григонис даже заявил, что на матч его команда выйдет как на войну: „Я вообще не чувствую никакого напряжения в этом чемпионате. Я рад, что могу играть в баскетбол. Прихожу на матч и отдаю всего себя.

До начала матча сборная Боснии и Герцеговины занимала четвёртое место в турнирной таблице группы, опережая Литву на одно очко. Между собой команды разыгрывали заключительную путёвку в плей-офф. Германия, Словения и Франция досрочно обеспечили себе выход в решающую стадию турнира, а вот судьба четвёртого места решалась в последнем туре. И в литовской, и в боснийской сборной прекрасно понимали важность этого противостояния.

На турнире сборная Литвы стартовала на удивление слабо – с трёх поражений подряд. Виной тому то ли напряжённое расписание (Словения, Франция, а потом Германия), то ли слабая игра в концовках, то ли уровень судейства… Как бы то ни было, свою первую победу на Евробаскете-2022 литовцы одержали только в 4-м туре, обыграв аутсайдера группы B – Венгрию (87:64). Боснийцы в предыдущем матче проиграли сборной Франции (68:81).

Сегодня, 7 сентября, сборная Литвы провела один из важнейших матчей на Евробаскете-2022. Команда боролась с Боснией и Герцеговиной за выход в следующую стадию турнира. И, несмотря на неудачный старт на чемпионате, литовцам всё же удалось показать качественный баскетбол и разгромить соперника, пишет Чемпионат.

Первые очки в матче набрал Йонас Валанчюнас, забросивший два со штрафной линии. Начало отрезка получилось достаточно равным, а вот к его середине восемь очков Марюса Григониса вывели литовскую команду вперёд. Всего за первые десять минут он набрал аж 14 очков, успешно реализовав четыре дальних броска. Однако усилиями Джанана Мусы и Юсуфа Нуркича боснийцам к концу отрезка удалось отыграть „+8“ и сравнять счёт – 28:28.

Во второй четверти литовцы снова начали доминировать. По большей части за счёт того, что команда Казиса Максвитиса подчистую выиграла подбор. По итогам первой половины у сборной Литвы было в два раза больше ребаундов, чем у оппонента – 18 против девяти. Лучшим по этому показателю стал Йонас Валанчюнас, который уже к большому перерыву оформил дабл-дабл – 11 очков и 10 подборов. При этом нападение боснийцев значительно замедлилось. И если литовцы во второй четверти набрали столько же, сколько в первой, то у подопечных Азиза Бекира было в два раза меньше – всего 14 очков.

Так, по итогам 20 минут преимущество сборной Литвы преодолело двузначную отметку. Ко второй половине команды подходили со счётом 56:42. После большого перерыва сборная Литвы продолжила давить соперника. Командный баскетбол, внушительное количество подборов и очков второго шанса, убедительная игра Валанчюнаса под кольцом, и вот уже через три минуты преимущество дошло до неприличных „+20“. К середине отрезка боснийцы вдруг поймали кураж, и в быстрых атаках значительно сократили отставание – с „+22“ до „+11“. В третьей четверти они уступили сопернику всего два очка – 17:19.

Правда, на последней минуте Буткевичус в одиночку набрал пять безответных очков, закрепив преимущество Литвы – 75:59. В начале заключительной десятиминутки результативность обеих команд заметно сократилась. Сначала литовцы смазали несколько бросков, потом Нуркич поставил эффектный блок-шот Мартинасу Эходасу.