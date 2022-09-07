Путин пригрозил ограничить вывоз зерна из Украины

Предупреждение Путина прозвучало в то время, когда Кремль ограничивает поставки природного газа в Европу, напоминает издание. Угроза кремлевского лидера подчеркивает риск того, что Россия может подорвать зерновую сделку с помощью процедурных возражений, пишет газета.

Хотя данные ООН показывают, что часть украинского зерна была отправлена ​​в ЕС, влияние дополнительных поставок через Черное море помогло снизить мировые цены. Это выгодно развивающимся странам, где недавний рост цен ощущается остро, комментирует Wall Street Journal.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков написал в „Твиттере“, что „угрозы и фейки типичны для российской политики“. По его подсчетам, в Азию были направлены 54 судна примерно с 1 млн тонн зерна, в Африку - 16 судов с 469 тысячами тонн, а в Европу - 32 судна с 853 тысячами тонн.

„Соглашения, подписанные в Стамбуле, касаются только одного вопроса - прохода грузовых судов через Черное море“, - сказал Подоляк.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя выступление Путина, сказал, что жалобы России на сделку, позволяющую Украине экспортировать зерно из портов в Черном море, „ошеломляют“, поскольку сделка не дает Москве никакой роли в определении того, куда пойдет зерно.

„Может стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и торгового продовольствия по этому маршруту [в Европу]? Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции, господином Эрдоганом“, - добавил Путин.

Путин утверждает, что по линии Всемирной программы продовольствия ООН было загружено „всего два корабля из 87“. „И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 млн тонн“, - заявил российский президент, назвав европейские страны „колонизаторами“, обманывающими развивающиеся страны.

„Мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено, - сказал Путин, выступая во Владивостоке на пленарной сессии ВЭФ. - Мы сделали это вместе с Турцией. Если исключить Турцию как страну-посредника, то практически все зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся беднейшие страны, а в страны Евросоюза“.

Сделка на 120 дней

Соглашения, заключенные при посредничестве ООН и Турции, действуют всего 120 дней. Их подписали Украина и Россия 22 июля в Стамбуле, после чего в Черном море начали действовать зерновые коридоры. До этого экспорт зерна был заблокирован в связи с вооруженным вторжением России в Украину.

Выступая в Стамбуле, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорил, что сделка, согласованная с Россией и Украиной, принесет облегчение „наиболее уязвимым людям, находящимся на грани голода“.

По данным ООН от 27 августа, не менее 75% судов, экспортирующих зерно с момента заключения сделки в июле, предназначались для стран, не входящих в ЕС, крупнейшие из них - Турция, Южная Корея, Иран и Египет. На страны ЕС приходится около 23% зарегистрированных направлений.

Первое судно с продовольственной помощью под эгидой Всемирной продовольственной программы (ВПП) недавно прибыло в пункт назначения.

Сухогруз Brave Commander вез 23 тысячи тонн пшеницы, предназначенной для бедных общин на юге Эфиопии. Он вышел из украинского порта Южный 16 августа и пришвартовался в Джибути.

К настоящему моменту загружено судно MV Karteria, которое готово доставить 37 тысяч тонн пшеницы в Йемен. Чиновники из ООН надеются, что за этими судами последуют и другие.

В 2021 году Всемирная продовольственная программа ООН распределила по всему миру 4,4 млн тонн продовольственной помощи. Две трети из них поступили из Украины.

„Не надо смешивать то, что делаем мы, с общим открытием портов и наводнением рынка этим необычайным количеством зерна“, - призывал старший представитель программы Грэг Бэрроу,

Еще до выступления Путина во Владивостоке на ВЭФ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не исключает непродления зерновой сделки, заключенной на 120 дней.