Правдиво ли фото эстонской формы для выезжающих за рубеж с вопросами о „спецоперации в Украине“?

Фотография анкеты появилась в Telegram-каналах («Соловьёв», „Военный обозреватель», „Отряд Ковпака»), соцсетях, а также в теме „Пересечение границы Эстония -> Россия“ на популярном форуме о путешествиях „Форум Винского“. Фотографией якобы поделился россиянин — гражданин Эстонии по имени Сергей Филатов, судя по заполненной им анкете. Вместе с фотографией анкеты он прислал рассказ о своём опыте пересечения российско-эстонской границы по „новым правилам“: „Живу в Эстонии семь лет, есть эстонское гражданство, сам родом из Твери. Раз в год стабильно езжу к родственникам, в этом году вырвался только сейчас. На границе новый опросник. В конце куча вопросов об отношении к СВО, как мои родственники относятся, общаюсь ли я с теми, кто поддерживает, и так далее. Но самое смешное, что с территории РФ я должен вернуться за 14 дней, иначе лишат вида на жительство, а если ты гражданин, то оштрафуют на €20 000“. Сообщения о новой анкете появились и в англоязычном сегменте Twitter, где пользователи сравнили эстонское правительство с полицией мыслей из романа Джорджа Оруэлла „1984“.

В августе 2022 года Эстония усложнила правила въезда для россиян. С 18 августа стал практически полностью ограничен въезд для российских граждан, имеющих действительную эстонскую визу, полученную с целью бизнеса или туризма. В тот же день появилась фотография анкеты для выезжающих из Эстонии, которую якобы обязаны заполнить россияне, постоянно проживающие в Эстонии и желающие посетить Россию. В анкете заявитель якобы должен ответить на вопросы:

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