Нарвское горсобрание решило не подавать в суд на государство из-за переноса танка

История вопроса

15 августа на заседании горсобрания депутаты должны были принять решение о самостоятельном переносе советских монументов из общественного пространства. В итоге голосование провалилось.

16 августа рано утром Департамент полиции и погранохраны оцепил территорию вокруг Нарвского танка, демонтировал монумент и перевез его на хранение в музей. Другие памятники в городе снесли.

17 августа председатель горсобрания Владимир Жаворонков отправил письмо Кае Каллас с требованием объяснить законность переноса монумента. Сам Жаворонков на заседании 15 августа отсутствовал.

В конце августа оппозиция предложила обратиться в суд, который должен дать оценку данной ситуации - имело ли право государство демонтировать памятники, которые находятся в собственности города?

Председатель комиссии по историческому наследию Алексей Евграфов считает, что суд поможет добиться справедливости. „Если суд скажет, что государство поступило неверно - будем работать дальше ради того, чтобы танк вернулся в город, в музей. Если скажет, что все было корректно, - пусть так и будет, ничего с этим больше не поделать“, - сказал он RusDelfi.

В ходе заседания был задан вопрос о том, сколько времени может занять этот процесс и сколько он будет стоить.

„Я не знаю. В оговоренные законом сроки надо подать заявление, но ни один юрист не ответит, сколько времени это займет, - отвечает докладчик по вопросам дачи заданий нарвской городской управе Михаил Стальнухин. - Смысл иска в том, чтобы никто не уничтожил городское имущество, а такое может случится, если его передадут в другие руки. Что касается цен - я не в курсе, сколько сейчас адвокаты берут. Но я уверен, что когда мы защищаем городское имущество и выполняем волю горожан, мы не должны думать о цене. Я уверен, что найдутся юристы, которые будут назначать минимальную плату. Думаете, в Нарве не найдется юрист, который этот город уважает?“