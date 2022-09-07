Нарвское горсобрание решило не подавать в суд на государство из-за переноса танка(31)
Cегодня в 16:00 на заседании городского собрания в Нарве депутаты решили, что городу не стоит подавать в суд на государство из-за переноса танка-памятника из Нарвы в Военный музей Виймси.
История вопроса
15 августа на заседании горсобрания депутаты должны были принять решение о самостоятельном переносе советских монументов из общественного пространства. В итоге голосование провалилось.
16 августа рано утром Департамент полиции и погранохраны оцепил территорию вокруг Нарвского танка, демонтировал монумент и перевез его на хранение в музей. Другие памятники в городе снесли.
17 августа председатель горсобрания Владимир Жаворонков отправил письмо Кае Каллас с требованием объяснить законность переноса монумента. Сам Жаворонков на заседании 15 августа отсутствовал.
В конце августа оппозиция предложила обратиться в суд, который должен дать оценку данной ситуации - имело ли право государство демонтировать памятники, которые находятся в собственности города?
Председатель комиссии по историческому наследию Алексей Евграфов считает, что суд поможет добиться справедливости. „Если суд скажет, что государство поступило неверно - будем работать дальше ради того, чтобы танк вернулся в город, в музей. Если скажет, что все было корректно, - пусть так и будет, ничего с этим больше не поделать“, - сказал он RusDelfi.
В ходе заседания был задан вопрос о том, сколько времени может занять этот процесс и сколько он будет стоить.
„Я не знаю. В оговоренные законом сроки надо подать заявление, но ни один юрист не ответит, сколько времени это займет, - отвечает докладчик по вопросам дачи заданий нарвской городской управе Михаил Стальнухин. - Смысл иска в том, чтобы никто не уничтожил городское имущество, а такое может случится, если его передадут в другие руки. Что касается цен - я не в курсе, сколько сейчас адвокаты берут. Но я уверен, что когда мы защищаем городское имущество и выполняем волю горожан, мы не должны думать о цене. Я уверен, что найдутся юристы, которые будут назначать минимальную плату. Думаете, в Нарве не найдется юрист, который этот город уважает?“
Алексей Евграфов также выступил на собрании и попросил депутатов поддержать данное предложение своим голосом: „Мы говорим о городском имуществе. 16 августа был создан прецедент, государство пришло и забрало наше имущество, сделало это не лучшим образом. При этом хотим дать правовую оценку тому, что произошло. Как мы говорили вчера на встрече с Каей Каллас, мы не собираемся драться, ругаться с государством. Мы хотим получить правовую оценку, чтобы в будущем у государства не были развязаны руки“.
Мнение „против“ озвучил Денис Ларченко, который сказал, что танк не является символом. Свою речь он произнес на эстонском. Следующий спикер предположил, что у Дениса Ларченко „не хватило смелости превести на русский то, что он сказал“.
По итогам голосования решение о подаче в суд иска на эстонское государство принято не было. „За“ проголосовали 12 человек, „против“ - 19.
Корреспондент RusDelfi также сообщил, что перед входом в здание, где проходило заседание, собрались жители Нарвы с плакатами „Мы вам доверяли, а вы нас предали!“ и „Ларченко, ты определился с гражданством?“.