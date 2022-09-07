Кылварт с женой поехал в Италию поддержать сборную Эстонии по баскетболу

Во вторник сборная Эстонии одержала первую победу на ЧЕ по баскетболу, обыграв сборную Великобритании со счетом 94:62 (24:18, 25:18, 29:17, 16:9).

Сборную Эстонии поддерживали около 2000 эстонских болельщиков, среди которых оказались и эстонские политики, мэр города Михаил Кылварт и его жена - член городского собрания Таллинна Анастасия Коваленко.

Позже Анастасия Коваленко опубликовала в Facebook пост и подписала „Болеем за сборную Эстонии по баскетболу на чемпионате Европы!“, а также опубликовала „сторис“ в Инстаграм.

В первых трех турах турнира сборная Эстонии потерпела три поражения (Италия, Украина и Хорватия). Сборная Великобритании проиграла все четыре поединка. Заключительную игру группового этапа ЧЕ сборная Эстонии проведет 8 сентября с лидером группы - сборной Греции.