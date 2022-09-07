Вадим Орлов: „Восемь лет назад меня исключили из партии по предложению Михаила Стальнухина“

„Восемь лет назад, летом 2014 года, меня исключили из Центристской партии по предложению Михаила Стальнухина. Он обосновал это тем, что я нанес ущерб имиджу партии, назвав нарвских депутатов во главе со Стальнухиным „дементными стариками“, которые не помнят про свои обещания“, - написал Орлов на своей странице в Facebook. Он пояснил, что назвал так нарвских депутатов, потому что они забыли о своих обещаниях поддержать строительство электрической подстанции для подключения завода предприятия „Аквафор“ в Нарве.

“Во время выборов, осенью 2013 года, Михаил всячески пиарился на стройках новых предприятий на территории нашего промпарка в Нарве, - сказал депутат. - Центристы обещали, что в случае победы на выборах будут поддерживать развитие промпарка в Нарве. Тогда поддержка от города Нарва была очень важна для того, чтобы новый завод „Аквафор“ был подключен к электрической сети. Но сразу после выборов центристы забыли про свои обещания“. Сегодня, по словам Орлова, на заводе „Аквафор“ в Нарве работают более 300 человек.

„Сегодня Стальнухина исключили из Центристской партии. Восемь лет, и я убедился, что китайская пословица „сиди спокойно на берегу реки и жди, когда мимо проплывет труп твоего врага“ реально работает“, - высказался он.