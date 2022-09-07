Молодой футболист „Пайде“ продолжит карьеру в клубе высшей лиги Бельгии

После подписания контракта Палуметс поблагодарил тренеров, руководство, товарищей по команде и болельщиков городской команды. „В течение этих двух с половиной лет в городской команде „Пайде“ я рос и развивался как игрок большими шагами“, - сказал он.

„Все, что связано с этим периодом в моей жизни, для меня очень дорого, и я обязательно буду держать кулачки за команду, буду их болельщиком. Желаю всем в „Пайде“ успехов и надеюсь, что наши пути снова пересекутся в будущем. Спасибо за прекрасные воспоминания! Футбол всегда в моем сердце! „Пайде“ всегда в моем сердце!“ – добавил в конце Палуметс.

Спортивный директор „Пайде“ Герт Камс сказал, что в случае с Палуметсом с первого дня его игры за первую команду было ясно, что у него есть все необходимое, чтобы добиться успеха как в Эстонии, так и за рубежом.

„Он живет и дышит футболом, — сказал Камс. — Кевор трудолюбивый, способный к обучению, и, что очень важно, у него всегда была четкая цель, общими знаменателями его карьеры до сих пор являются трудолюбие и вера в себя. Поэтому его развитие в нашем клубе шло по очень логичному пути, благодаря чему он доказал, что футбольный клуб „Пайде“ выбрал правильный путь“.

„Зюльте-Варегем“ — клуб, основанный в 1950 году, дважды выигрывавший Кубок Бельгии и завоевавший серебро в национальном чемпионате в 2013 году. В еврокубках самый успешный сезон „Зюльте-Варегема“ был в сезоне 2006/2007 годов, когда они вышли из группы Кубка УЕФА. В последний раз бельгийский клуб играл в еврокубках пять лет назад, когда дошел до группового этапа Лиги Европы. „Зюльте-Варегем“ проводит домашние игры на стадионе „Регенбогстадион“, который вмещает 12 250 зрителей.

На данный момент „Зюльте-Варегем“ занимает 17 место в высшей лиге чемпионата Бельгии, набрав 5 очков в 7 играх.