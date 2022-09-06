В Ласнамяэ начинается строительство павильона Таллиннской художественной галереи

В связи с этим в районе будут временные и краткосрочные изменения организации дорожного движения. 6 и 7 сентября будет проводиться активная подготовка участка – установка заборов, охранной системы, мусорных контейнеров, подсобных помещений и туалета. Скамейки с площади Линдакиви будут перемещены до окончания строительных работ. Также, пока устанавливается павильон, будет полностью закрыта автостоянка по адресу ул. Коорти 24. Движение на улице Яан Коорти может быть затруднено, поэтому водителям следует запастись терпением.

„Временный павильон художественной галереи появиться на площади за центром культуры Линдакиви, где ранее были проблемы с безопасностью, так как время от времени там собирались разные компании. Появление художественного павильона сделает этот район значительно более привлекательным для простого человека, что, в свою очередь, сделает жизнь некомфортной для тех, кто не хотят вести себя вежливо в общественном пространстве. Через пару лет, когда будет завершаться ремонт основного здания художественной галереи, мы с местными жителями сможем решить, хотим ли мы оставить временный павильон или нет“, сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что появление в Ласнамяэ временного павильона Художественного галереи не только изменит городское пространство, но и сделает искусство значительно более доступным для жителей Ласнамяэ.

Павильон Линдакиви Таллиннской художественной галереи будет состоять из модулей, которые можно разобрать и собрать заново. Будущее здания Ласнамяэского павильона определится, во время нахождения Художественной галереи в Ласнамяэ.