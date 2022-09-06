ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (195-й день) | МАГАТЭ: на Запорожской АЭС повреждено хранилище топлива, необходима „зона безопасности“

Американские журналисты сообщили со ссылкой на рассекреченные разведанные, что власти России купили у Северной Кореи миллионы артиллерийских снарядов и ракеты ближнего радиуса действия. О точных масштабах поставок не сообщается, но западные эксперты считают, что такие закупки свидетельствуют о недостатке боеприпасов, который сейчас испытывает армия РФ.

Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке упрощенного визового режима с Россией.

В оккупированном российскими военными Бердянске взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина, он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Бардин скончался от ранений, полученных после взрыва в его автомобиле, сообщило агентство РИА Новости

Украинская армия продолжает наступление на юге страны, около Херсонской области, однако информация о происходящем поступает крайне скупо. В телеграм-каналах есть также данные о наступлении Вооруженых сил Украины в Харьков ской области; официально эти сведения не комментируются.

Международное агентство по атомной энергии обнародовало доклад о ситуации на оккупированной армией РФ Запорожской атомной электростанции, которую недавно посетили эксперты МАГАТЭ. В документе в числе прочего говорится о повреждении хранилища свежего и отработанного ядерного топлива. Тем временем, по словам мэра Энергодара, где находится АЭС , утром во вторник в городе прогремел мощный взрыв, после которого прекратилась подача электричества. МАГАТЭ предложила создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Эксперты установили факт пребывания российской военной техники на станции, а также стали свидетелями обстрела ЗАЭС.

В результате российского обстрела в центре Харькова разрушено пятиэтажное жилое здание. Как говорят местные власти, большинство жителей дома были отселены, поэтому пострадавших нет.

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проинспектировали крупные военные учения “Восток-2022“на Дальнем Востоке в тысячах километрах от войны на Украине. На обнародованных властями кадрах оба во время визита смеялись и шутили, а войну не комментировали.

ЦБ с октября ограничит, а с января полностью запретит продажу россия нам ценных бумаг из „недружественных“ стран.

Вечером стали поступать сообщения, что вооруженные силы Украины перешли в наступление на Харьковском фронте. Во вторник они внезапно нанесли сильный удар во фланг так называемой Изюмской группировке российских войск в направлении Балаклеи.

По многочисленным, хотя и официально неподтвержденным сообщениям, российские силы, состоящие в основном из мобилизованных жителей Донбасса, поспешно отходят за реку Северский Донец.

Пророссийские телеграм-каналы полны тревожных постов - по их информации, украинская армия овладела поселком Вербовка под Балаклеей, где базируется крупный российский арсенал. Другие источники сообщают, что украинские войска уже заняли саму Балаклею.

„Сегодня вечером будет отличная новость от президента Зеленского по поводу контрнаступательной операции в Харьковской области“, - заявил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

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