Президент Федерации баскетбола Турции: если у Грузии есть яйца, пусть покажут видеозаписи

„Если они считают это провокацией, пускай покажут видео всем. Я предлагаю им это сделать прямо сейчас. Если они считают, что мы провоцируем, и у них хватает смелости, я жду видеозаписи того, что произошло в раздевалке. Тогда увидим, кто лжёт, а кто нет. Кто провоцирует, а кто нет. В следующий раз спросите их об этом, когда увидите. Если у них есть яйца, есть мужество, то пускай покажут видеозаписи с камер, мы будем ждать. Если же нет, то им не стоит даже говорить об этой ситуации“, — приводит слова Туркоглу Basket News.