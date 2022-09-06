Говорил ли Михаил Горбачёв, что целью всей его жизни было уничтожение коммунизма?

Выдержки из речи Горбачёва часто преподносятся в роли своеобразного каминг-аута, когда собеседник хочет показать истинную сущность человека, которого одни обвиняют в сознательном развале СССР, а другие защищают, говоря, что нобелевский лауреат „хотел как лучше“. В наиболее объёмном виде речь представлена, например, в публикации издания „ Советская Россия ». Там же указано, что источник текста — словацкая газета Usvit («Заря“), № 24 за 1999 год. Ряд сайтов сообщает , что речь была перепечатана на русском языке в №28 (№259) газеты „Правда России“ (26 июля — 1 августа 2000 года). Последняя представляла собой орган КПРФ, выходивший сначала как вкладыш в „Советской России“, а с 100-го номера — в виде отдельной газеты. Сегодня архива „Правды России“ за указанные даты в Сети нет, аналогичная судьба постигла и номера еженедельника „ Патриот » от 2000 года с перепечаткой речи, однако все сегодняшние источники говорят о том, что под обеими публикациями стояла ссылка на указанный номер словацкой „Зари“.

Пришло время обратиться к последней. Многочисленные упоминания этого издания в русскоязычных источниках сводятся к одному и тому же — к турецкой цитате Горбачёва. Действительно, в Словакии с 1995 года выходила газета левых сил под названием Úsvit («Заря“ или „Рассвет“), которая, судя по словацким ресурсам, имела небольшой тираж. Ещё одно одноимённое издание (журнал) появилось в 2005 году, уже после речи Горбачёва. У первой газеты нет даже своего сайта, не говоря уже об архиве. И тут возникает вопрос: даже если публикация имела место, могла ли публичная речь одного из самых известных людей в мире, лауреата Нобелевской премии, пройти незамеченной для всех ведущих изданий мира и появиться лишь в заштатной газете маленькой страны, не имевшей отношения к локации выступления? Ведь если ресурсы, приводящие цитату, и ссылаются на какой-то источник, то почти исключительно на Úsvit.

Рациональный ответ на этот вопрос — „крайне маловероятно“, но давайте взглянем и на другие факты.

1. Нет ни единого свидетельства того, что Горбачёв в 1999 году участвовал в семинарах на территории Турции.

2. В разных публикациях фигурируют то Американский университет в Анкаре, то Американский университет в Стамбуле. Ни в том ни в другом городе, как и в целом в Турции, нет высшего учебного заведения с таким названием (в отличие от Северного Кипра). В обиходе американским университетом могут называть заведение с американской системой обучения или с преподаванием на английском языке, но это не официальное наименование.

3. Нет ни единого свидетеля (пусть даже неавторитетного), который заявил бы, что слышал выступление Горбачёва.

4. Михаил Горбачёв был мировой знаменитостью, однако речь разошлась только по русскоязычным источникам либо по прямым перепечаткам с них.

5. В своих интервью Горбачёв говорил, что тем не менее служил коммунизму, пусть и основанному на пропаганде. Также президент Польши Лех Валенса на основе личных встреч утверждал, что Горбачёв верил в коммунизм и хотел его спасать.