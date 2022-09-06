Говорил ли Михаил Горбачёв, что целью всей его жизни было уничтожение коммунизма?
В интернете и различных книгах часто можно встретить признание первого президента СССР в том, что он использовал своё служебное положение для победы над коммунизмом. Мы проверили, говорил ли такое Михаил Сергеевич.
Вот как выглядит наиболее часто цитируемый фрагмент речи бывшего советского лидера: „Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми. Меня полностью поддержала моя жена, которая поняла необходимость этого даже раньше, чем я. Именно для достижения этой цели я использовал своё положение в партии и стране. Именно поэтому моя жена всё время подталкивала меня к тому, чтобы я последовательно занимал всё более и более высокое положение в стране. Когда же я лично познакомился с Западом, я понял, что я не могу отступить от поставленной цели“.
Эту и другие цитаты из речи, якобы произнесённой Горбачёвым на семинаре в Турции в 1999 году, приводят такие источники, как ТАСС (дважды — в 2021 и 2022 годах), „Комсомольская правда», Life.ru, Km.ru, „Завтра.ру» и „Советская Россия», энциклопедия „Кругосвет», а таже сайт Российского военно-исторического общества. Она нашла широкое распространение как в книгах («Информационная война против России», учебное пособие „История России: конец XIX — начало XXI веков“), так и в периодических изданиях (журнал ЦК КПСС „Диалог» и „Национальная безопасность и геополитика России»). Популярна цитата и в соцсетях.
Выдержки из речи Горбачёва часто преподносятся в роли своеобразного каминг-аута, когда собеседник хочет показать истинную сущность человека, которого одни обвиняют в сознательном развале СССР, а другие защищают, говоря, что нобелевский лауреат „хотел как лучше“. В наиболее объёмном виде речь представлена, например, в публикации издания „Советская Россия». Там же указано, что источник текста — словацкая газета Usvit («Заря“), № 24 за 1999 год. Ряд сайтов сообщает, что речь была перепечатана на русском языке в №28 (№259) газеты „Правда России“ (26 июля — 1 августа 2000 года). Последняя представляла собой орган КПРФ, выходивший сначала как вкладыш в „Советской России“, а с 100-го номера — в виде отдельной газеты. Сегодня архива „Правды России“ за указанные даты в Сети нет, аналогичная судьба постигла и номера еженедельника „Патриот» от 2000 года с перепечаткой речи, однако все сегодняшние источники говорят о том, что под обеими публикациями стояла ссылка на указанный номер словацкой „Зари“.
Пришло время обратиться к последней. Многочисленные упоминания этого издания в русскоязычных источниках сводятся к одному и тому же — к турецкой цитате Горбачёва. Действительно, в Словакии с 1995 года выходила газета левых сил под названием Úsvit («Заря“ или „Рассвет“), которая, судя по словацким ресурсам, имела небольшой тираж. Ещё одно одноимённое издание (журнал) появилось в 2005 году, уже после речи Горбачёва. У первой газеты нет даже своего сайта, не говоря уже об архиве. И тут возникает вопрос: даже если публикация имела место, могла ли публичная речь одного из самых известных людей в мире, лауреата Нобелевской премии, пройти незамеченной для всех ведущих изданий мира и появиться лишь в заштатной газете маленькой страны, не имевшей отношения к локации выступления? Ведь если ресурсы, приводящие цитату, и ссылаются на какой-то источник, то почти исключительно на Úsvit.
Рациональный ответ на этот вопрос — „крайне маловероятно“, но давайте взглянем и на другие факты.
1. Нет ни единого свидетельства того, что Горбачёв в 1999 году участвовал в семинарах на территории Турции.
2. В разных публикациях фигурируют то Американский университет в Анкаре, то Американский университет в Стамбуле. Ни в том ни в другом городе, как и в целом в Турции, нет высшего учебного заведения с таким названием (в отличие от Северного Кипра). В обиходе американским университетом могут называть заведение с американской системой обучения или с преподаванием на английском языке, но это не официальное наименование.
3. Нет ни единого свидетеля (пусть даже неавторитетного), который заявил бы, что слышал выступление Горбачёва.
4. Михаил Горбачёв был мировой знаменитостью, однако речь разошлась только по русскоязычным источникам либо по прямым перепечаткам с них.
5. В своих интервью Горбачёв говорил, что тем не менее служил коммунизму, пусть и основанному на пропаганде. Также президент Польши Лех Валенса на основе личных встреч утверждал, что Горбачёв верил в коммунизм и хотел его спасать.
6. 29 июня 2009 года на Первом канале вышла очередная серия ток-шоу „Познер“ с участием Михаила Горбачёва. В одном из эпизодов зрительница спросила у экс-президента СССР: „Вы стали членом КПСС в 21 год, и сделали стремительную партийную карьеру, и всегда говорили о роли КПСС. И ваше утверждение о том, что КПСС стала инициатором перестройки. Однако в 1999 году в Американском университете в Стамбуле вы говорили, что целью всей вашей жизни было уничтожение коммунизма как диктатуры над людьми. Как вы пришли к этому и считаете ли вы, что то, что случилось в нашей стране в 1917 году, было кровавым и бессмысленным экспериментом?“
Ответ Горбачёва мог поначалу показаться уклончивым: „Самый главный вопрос для всех нас. В Иркутском университете шла предвыборная кампания президентская, доцент вышел, задал мне вопрос: „Вы это говорили в таком-то году?“ Я говорю: „Говорил“. — „Вы в таком-то году говорили это?“ — „Да, говорил“. — „В таком-то году это говорили?“ — „Говорил“. — „Так кто вы такой?“ — „Я, во-первых, Горбачёв — это самое первое“. — „Ну так вот, как-то непонятна ваша позиция“. — „Да, моя позиция менялась“».
Однако концовка ответа несколько противоречила тому, что Горбачёв сказал в Турции: „Я до последнего считал, что нам не нужно от социализма отказываться, и сейчас я такого же мнения, я — человек социалистической ориентации, социал-демократической“. Когда же в самом конце программы другая зрительница ещё раз сослалась на речь Горбачёва про уничтожение коммунизма, тот ответил: „Вот мне ясно без пояснений, что вы с КПРФ сотрудничаете. Это запустили наши, мои коллеги с КПРФ. Запустили, и таких хватает. Ничего подобного не было“.
После чего назвал коммунизм „мечтой“.
Таким образом, Михаил Горбачёв не только опроверг факт своего выступления в Турции с речью об уничтожении коммунизма, но и косвенно подтвердил, что эта самая речь была запущена в прессу представителями российских левых сил. Этот и остальные доводы не позволяют говорить о том, что подобное выступление когда-либо имело место.
Итог: Скорее всего, неправда