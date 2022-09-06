Стала известна судьба остальных демонтированных с территории Нарвы и Нарва-Йыэсуу советских памятников

„От памятников были отделены элементы, достойные сохранения. Департамент полиции и погранохраны взял их под охрану на основании § 52 абз. 1 п. 1 Закона защите правопорядка (Полиция или в предусмотренном законом случае иной правоохранительный орган вправе завладеть движимым имуществом для отражения непосредственной угрозы или устранения беспорядка - Е.П.). Постановлением Правительства Республики предметы историко-культурной ценности переданы в собственность государства и включены в состав фондов Военного музея“, - ответили в Госканцелярии.

Сегодня в столице проходит встреча депутатов Нарвского городского собрания с премьер-министром Каей Каллас. Завтра в Нарве состоится внеочередное заседание городского собрания, на котором станет известно, последует ли со стороны города обращение в суд для возврата демонтированных памятников в собственность города. В проекте решения - дать задание управе подготовить это обращение. Мэр города Катри Райк обещала покинуть свой пост в случае, если большинство народных избранников проголосует за. Однако даже если завтрашнее предложение не пройдет и управа задание подготовить обращение в суд не получит, у председателя городского собрания есть право и возможность обратиться в суд от имени города напрямую, без участия исполнительной власти.