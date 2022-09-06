Новости Ида-Вирумаа
06.09.2022, 15:15

Стала известна судьба остальных демонтированных с территории Нарвы и Нарва-Йыэсуу советских памятников

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Демонтаж нарвского танка
Демонтаж нарвского танка
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Большинство элементов памятников переданы в собственность государства. Мемориал, посвященный Игорю Графову и памятные доски с Петровской площади в результате демонтажа сохранить для экспозиции не удалось, - сообщила RusDelfi Госканцелярия.

„От памятников были отделены элементы, достойные сохранения. Департамент полиции и погранохраны взял их под охрану на основании § 52 абз. 1 п. 1 Закона защите правопорядка (Полиция или в предусмотренном законом случае иной правоохранительный орган вправе завладеть движимым имуществом для отражения непосредственной угрозы или устранения беспорядка - Е.П.). Постановлением Правительства Республики предметы историко-культурной ценности переданы в собственность государства и включены в состав фондов Военного музея“, - ответили в Госканцелярии.

Помимо танка, в активы музея теперь входят:

  • Красная звезда и две памятные доски памятника красноармейцам из замкового парка;

  • Металлическая панель, отделенная от мемориала „Три штыка“;

  • Красная звезда и памятная доска с братской могилы погибших в годы Второй мировой войны, расположенной в районе между рекой Нарва и бастионом Виктория;

  • Якорь и памятный камень, отделенные от мемориала десанту Мерикюла в Нарва-Йыэсуу.

Таблички с Петровской площади для экспозиции не сохранились

Напомним, что вместе с танком были демонтированы памятные доски на Петровской площади (не сохранились), мемориал Игорю Графову (не сохранился), мемориал „Три штыка“ в Нарва-Йыэсуу, мемориал, посвященный Красной армии, мемориал Мерикюласкому десанту.

Место, где стоял памятник Графову (август 2022)

Сегодня в столице проходит встреча депутатов Нарвского городского собрания с премьер-министром Каей Каллас. Завтра в Нарве состоится внеочередное заседание городского собрания, на котором станет известно, последует ли со стороны города обращение в суд для возврата демонтированных памятников в собственность города. В проекте решения - дать задание управе подготовить это обращение. Мэр города Катри Райк обещала покинуть свой пост в случае, если большинство народных избранников проголосует за. Однако даже если завтрашнее предложение не пройдет и управа задание подготовить обращение в суд не получит, у председателя городского собрания есть право и возможность обратиться в суд от имени города напрямую, без участия исполнительной власти.

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