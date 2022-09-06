КОЛОНКА RusDelfi | Энергетический кризис - новые возможности для Ида-Вирумаа

В минувшую субботу Россия остановила поставки газа по трубопроводу „Северный поток“. „Газпром“ объяснил это возникновением технических проблем, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вскоре назвал настоящую причину: пока Европа не снимет санкции, поставок газа не будет. Это означает начало нового этапа в газовой войне.

В Европе в понедельник по этой причине биржевые цены на газ рванули вверх на 30%. Расчет российского руководства понятен: оно надеется, что рядовые жители европейских стран будут недовольны и вынудят западных политиков действовать, идя на уступки России. Но маловероятно, что такой газовый шантаж пройдет; социологические опросы в европейских странах показывают, что люди в Европе категорически настроены против путинского режима. Едва ли из-за сокращения поставок российского газа кто-нибудь в Европе вдруг передумает и начнет любить Путина. Россия не сможет достичь многого при помощи такого шантажа, поскольку поставки газа между европейскими государствами и „Газпромом“ скреплены фиксированными договорами, и любые проблемы с поставками газа означают для „Газпрома“ огромные штрафы в размере нескольких миллиардов евро.

Попытка России прижать европейские страны при помощи газового шантажа, приведет к тому, что они откажутся от российского газа как можно скорее. Безусловно это добавит ряд неудобств для европейцев, например, рост цен, но агрессивное поведение России еще сильнее мотивирует западных политиков искать альтернативы российской нефти и газу. Так, новая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уже заявила, что страна будет заниматься разработкой месторождений нефти и газа в Северном море.

Из-за российской агрессии Европа вынужденно пересматривает свою энергетическую политику и, скорее всего, откажется от ряда „зеленых“ инициатив, которые совершенно нежизнеспособны в сложившейся ситуации. Так, не исключается, что вскоре будет снят запрет на добычу сланцевого газа в Европе. Это стало бы хорошей альтернативой „газовой игле“ путинского „Газпрома“.

В Эстонии много говорили о том, что на случай войны у нас есть хорошая энергетическая альтернатива в виде сланца. В нынешних обстоятельствах лучше воспользоваться этой альтернативой, потому что ситуация очень плохая. Кроме того, у эстонского государства сейчас хорошие причины начать инвестировать в геологические исследования в Ида-Вирумаа, поскольку ученые давно подозревают, что в регионе могут находится месторождения сланцевого газа. Нынешний энерегетический кризис — самое правильное время, чтобы начать работать в этом направлении, а не ждать, что другие страны будут подавать Эстонии пример. Лучше быть среди первых, а не среди опоздавших.