Противостояние и в цифровом мире: Россия оставила пять уездов Эстонии без нормального 5G

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) объявил конкурс на выдачу шести 5G -частотных лицензий в диапазоне частоты 694-790 MГц, которая особенно подходит для использования в малонаселенных сельских районах из-за своих передающих характеристик, но из-за близости России остается недостаточно используемой в целых пяти уездах, - пишет Forte.