Техно
07.09.2022, 11:50

Противостояние и в цифровом мире: Россия оставила пять уездов Эстонии без нормального 5G

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Российская граница
Российская граница
ФОТО: Hendrik Osula | Ekspress Meedia

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) объявил конкурс на выдачу шести 5G -частотных лицензий в диапазоне частоты 694-790 MГц, которая особенно подходит для использования в малонаселенных сельских районах из-за своих передающих характеристик, но из-за близости России остается недостаточно используемой в целых пяти уездах, - пишет Forte.

Диапазон частот 700 МГц считается одной из наиболее важных частот 5G наряду с 3,5 ГГц и 26 ГГц и имеет большое значение для внедрения технологии 5G.

Упомянутая частота лучше всего подходит для достижения большего охвата, например, чтобы улучшить покрытие в сельской местности, поскольку более низкие частоты распространяются дальше, чем более высокие частоты.

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