Горячая пара на холодном льду. Кийбус продолжит карьеру в Нидерландах, где живет и Лийв. Леванди: решение принимало сердце

На прошлой неделе стало известно, что Кийбус переезжает в Нидерланды, где будет тренироваться под руководством многократного местного чемпиона Томаса Кеннеса (26). На этом закончилось десятилетнее сотрудничество Кийбус и Анны Леванди. „Это очень долгое время, которое можно сравнить со школьным периодом. От нашего сотрудничества на ум приходят только приятные воспоминания“, — отмечает Анна Леванди, которая в прошлом году была выбрана тренером года в Эстонии. „Эва-Лотта была ученицей, которая развивалась маленькими шагами, но постоянно. Все шло по плану до весны 2021 года“.

„А дальше нас ждали неприятные сюрпризы. А именно, Эва-Лотта уехала в отпуск с семьей, а когда через две недели вернулась и снова надела свои старые коньки, они начали натирать“, — вспоминает Леванди. „Мы не восприняли это всерьез — такое случается с фигуристами постоянно — до тех пор, пока на ногах не образовались серьезные раны, которые не заживали. Страдая от ужасной боли, она весь сезон тренировалась во имя своей детской мечты - попасть на Олимпиаду и достойно там выступить“.