06.09.2022, 14:08
Горячая пара на холодном льду. Кийбус продолжит карьеру в Нидерландах, где живет и Лийв. Леванди: решение принимало сердце(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонская фигуристка Эва-Лотта Кийбус переехала в Нидерланды, где живет конькобежец Мартен Лийв.
На прошлой неделе стало известно, что Кийбус переезжает в Нидерланды, где будет тренироваться под руководством многократного местного чемпиона Томаса Кеннеса (26). На этом закончилось десятилетнее сотрудничество Кийбус и Анны Леванди. „Это очень долгое время, которое можно сравнить со школьным периодом. От нашего сотрудничества на ум приходят только приятные воспоминания“, — отмечает Анна Леванди, которая в прошлом году была выбрана тренером года в Эстонии. „Эва-Лотта была ученицей, которая развивалась маленькими шагами, но постоянно. Все шло по плану до весны 2021 года“.