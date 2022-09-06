МНЕНИЕ | Кирилл Клаус: не становитесь российскими троянскими конями!

Древние греки смогли завладеть Троей благодаря всего одному деревянному коню, в котором прятались воины. На лугах же Эстонии пасется целый табун троянских коней, при помощи которых восточный сосед может попытаться отпереть наши ворота и устроить то же, что в Украине – кровавую бойню под предлогом „денацификации“ страны и защиты „соотечественников“. Думаете, такого не может быть? А вы посмотрите на Украину. Кстати, бомбы там падают на всех без разбора – и на тех, кто защищает свою страну, и на тех, кто поддерживает Россию. На мужчин и женщин, на стариков и детей.



Избежать этого, надеюсь, можно. В ситуации, когда с одной стороны российские политики и пропагандисты уже вовсю кричат о необходимости вторжения в страны Балтии, а с другой стороны наши собственные лидеры общественного мнения, прикрываясь свободой слова, а иногда и депутатской неприкосновенностью, говорят о том, что Эстонией управляют „нацисты и фашисты“, что отношение к русским у нас напоминает положение евреев во время Второй мировой войны, высказывают свое сожаление из-за того, что перенос из Нарвы памятника-танка не привел к новым массовым беспорядкам, каждый по отдельности и все вместе мы должны поставить заслон любым провокациям. Пока не поздно.



Такое чувство, что у людей атрофировался инстинкт самосохранения и пропала любовь к своим родным и близким, которых ракетные удары могут разорвать на части или превратить в глубоких инвалидов. Я отлично понимаю, что многих задевает перенос советских монументов, наличие серого паспорта или ускоренный перевод всего образования на государственный язык.



Но если начнется война, то всё это уже будет совершенно не важно. Не останется ни памятников, ни паспортов, ни школ. Будут горы трупов и ампутированных конечностей. И искалеченные судьбы. Как в Украине. И вина за это будет лежать в том числе на тех, кто сейчас подливает масло в огонь и тем самым ставит под угрозу наше общее мирное небо над головой.



Нападение на Украину оказало всем русскоязычным, и в первую очередь гражданам РФ за рубежом, огромную медвежью услугу. В ответ на агрессию Европа была вынуждена ввести санкции, чтобы хоть как-то повлиять на российское руководство. Поскольку это не принесло желаемого результата, и боевые действия продолжаются, приходится вводить всё новые санкции. Эти шаги, естественно, бьют и по странам, которые их предприняли. И по их жителям. К примеру, в Эстонии гражданам России запретят владеть огнестрельным оружием, обсуждается введение ограничений на приобретение ими недвижимости. Звучат призывы лишить российских граждан права голоса на муниципальных выборах. Для всех растут цены на энергию. Но всего этого не было бы, если бы не вторжение в Украину. Ведь это началось после 24 февраля как реакция на действия российской власти. До этого о нарвском танке никто не вспоминал.



Русскоязычным в Эстонии сейчас стало эмоционально тяжелее. Нам не доверяют, в нас видят угрозу. Так зачем еще больше усугублять ситуацию комментариями в стиле „Путин – защити и нас!“, „Поделом Украине!“, „Эстония – страна нацистов“, „Русских унижают“. Тем более что количество подобных высказываний зашкаливает. Что с того, что так думает лишь часть русскоязычных. На лбу же не написано, ЗА ты или ПРОТИВ. Да даже если бы и было написано, никто же не знает, кто как думает на самом деле. Как следствие, отношение к нам становится еще более настороженным и враждебным, а действия и риторика властей – еще более жесткими. Замкнутый круг.



Очень хочется верить, что люди, пишущие подобные комментарии, просто не думают о том, что сейчас каждое такое заявление, и не важно, сделано оно на эмоциях или вполне сознательно, является подарком для тех, кому в какой-то момент может понадобиться предлог для новой „военной операции“. А думать нужно, хотя бы на два шага вперед. Прежде, чем что-то написать или сделать, стоит по примеру юристов спросить себя – Cui bono?, Cui prodest? Кому это выгодно? Кто от этого выигрывает?



Свобода слова всегда должна сопровождаться ответственностью за свои высказывания. Владимир Познер в своих интервью часто цитирует бывшего члена Верховного суда Соединенных Штатов Америки Оливера Уэнделла Холмса-младшего, который сказал, что человек не имеет права кричать „Пожар!“ в полном людей кинотеатре только потому, что ему так хочется. Поскольку это может привести к непредсказуемым, страшным последствиям. Является ли это ограничением свободы слова? Да. Но это ограничение называется ответственностью.



Я никого не призываю отказываться от высказывания своей позиции. Тем более что проблем, которые нам всем вместе предстоит решать, хватает. Новая эпоха молчания нам точно не нужна. А вот культура выражения своего мнения и ответственность – нужны. С этим у нас пока неважно.



Авторитетных русскоязычных политиков и общественных деятелей это касается в первую очередь, поскольку их слова имеют для нас особый вес. Сейчас основная задача этих людей – максимально сплотить и успокоить жителей Эстонии. Но вместо этого с их стороны нередко звучат прямо противоположные и неадекватные заявления, которые лишь еще больше будоражат и так взволнованный народ и льют воду на мельницу тех, кому выгодны раскол и конфликты в нашей стране. Одни становятся троянскими конями вполне осознанно – ради голосов на выборах. Ведь для кого-то цель оправдывает любые средства. Другие действуют без злого умысла, однако сути дела это не меняет – серьезный вред они приносят всё равно.



Как бы всё это не привело в итоге к тому, что в России в какой-то момент объявят об очередной „военной операции“ по „денацификации“ и защите „соотечественников“. Только в этот раз это будет уже не Украина, а, возможно, Эстония. Я этого очень не хочу.