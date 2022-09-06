В Нарве отметят первые официальные места для убежищ

Первым местом для укрытия, которое отметят в Ида-Вирумаа, станет административное здание Нарвы (Хайгла, 6). Его отметят специальным знаком 8 сентября в 11:00 руководитель Восточного спасательного центра Спасательного департамента Айлар Хольцманн и заместитель мэра Нарвы Ирина Смирнова.

„Мы все должны быть готовы к кризисной ситуации, и создание мест для укрытия – это один из этапов подготовки к нему. Мы очень благодарны Спасательному департаменту за сотрудничество“, – сказала мэр города Нарва Катри Райк.

По словам руководителя Восточного спасательного центра Айлара Хольцманна, в Нарве на сегодняшний день недостаточно мест для укрытия. „Как городской управе, квартирным товариществам, так и предприятиям нужно найти и обустроить ещё больше помещений, которые люди смогут использовать в случае чрезвычайной ситуации“, – пояснил Хольцманн.

Общественные места для укрытий будут отмечены международным знаком гражданской защиты на зданиях, принадлежащих городской управе Нарвы:

Здание департамента социальной помощи по адресу Malmi 5a;

Бастионные проходы Pimeaia 1;

Административное здание Haigla 6;

Административное здание Kerese 20;

Здание городского совета Peetri plats 1;

Здание департамента городского хозяйства Peetri plats 3;

Здание городской управы Peetri plats 5.

Техническое состояние и пригодность проверил инспектор Спасательного департамента. При выборе укрытий исходят из того, что укрытие подземное, железобетонное и без окон. Убежище должно быть расположено в месте, где в непосредственной близости от него может находиться много людей, либо в округе много зданий, которые не подходят для укрытия в случае ЧС. Например, для укрытия подходят подвалы и подземные парковки.

На сегодняшний день во все самоуправления Ида и Ляэне-Вирумаа отправлено письмо для выбора убежищ в регионе. „Раквере и Силламяэ отправили нам списки своих мест для убежища. Мы надеемся, что в этом году во всех самоуправлениях будут отмечены первые места для укрытия“, – сказал Хольцманн.