ФОТО | Наконец-то! Сборная Эстонии разгромила команду Великобритании с преимуществом в 32 очка

Эстония с самого начала матча завладела игровым преимуществом и выиграла первую четверть со счетом 24:18. Во второй десятиминутке, благодаря нескольким последовательным трехочковым, отрыв увеличился до двузначного числа (49:36).

Перед четвертым игровым отрезком Эстония вела 78:53, а в последней четверти британцы не могли забить более шести минут, а разница по ходу матча достигала более чем 30 очков. В итоге Эстония выиграла со счетом 94:62. На таком исходе матча сказалось доминирование эстонских „больших“ под щитами (41 подбор против 28) и точность попаданий с игры (53% у команды Эстонии против 37% у соперника).

Самым результативным на площадке стал эстонец Хенри Дрелл (20 очков), 18 очков на счету Сийма-Сандера Вене.

До игры:

И Эстония, и Великобритания проиграли все три матча. Эстония последовательно проиграла Италии 63:84, Украине 73:74 и Хорватии 70:73. Великобритания и вовсе никому из соперников не сумела навязать борьбы, уступив Украине 61:90, Хорватии 65:86 и Греции 77:93.

Победа Украины над Италией поздно вечером в понедельник оставила Эстонии мало шансов на продолжение борьбы в турнире после группового этапа. Для этого нужно обыграть и Великобританию, и Грецию, и надеяться, что Италия проиграет Хорватии и Великобритании.

Ключевым моментом в игре Эстония – Великобритания является настрой команд. Эстония показала лучший баскетбол на финальном турнире ЧЕ, но и потратила значительно больше сил.

„Сейчас сложный момент, скажу честно. Времени не так много, к вечеру надо снова собраться и готовиться к игре. Я надеюсь, что поддержка болельщиков предаст нам сил, чтобы преодолеть этот трудный момент“, — сказал Юкка Тойяла, главный тренер сборной Эстонии, после вчерашнего поражения от Хорватии.

Лучшим снайпером британской команды является Люк Нельсон со средним показателем 14 очков за матч. Нападающий Майлс Хессон набрал 13,7 очка, а у самого известного игрока сборной Великобритании, основного центрового Габриела Оласени, пока 9,3 очка и 8,3 подбора за игру.