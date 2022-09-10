ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ: Строить все и сразу не получается. Где сэкономить, а от чего и вовсе отказаться?(8)
Согласно всем прогнозам, впереди нас ждут тяжелые годы. Однако государство выделило сотни миллионов на проекты, от которых, возможно, можно было бы или вовсе сейчас отказаться, или подождать лучших времен.
Правительство приступило к разработке проекта бюджета на следующий год и бюджетной стратегии на грядущие четыре года. В новом году состояние экономики немного улучшится, однако новое правительство согласовало ряд новых проектов, на которое планируется потратить значительное количество средств.
Крупные инвестиции во всевозможные строительные проекты уже были запланированы правительством в былые - и лучшие - времена. Многие из этих проектов обойдутся значительно дороже, поскольку в Эстонии дорожает все.
Вопрос в том, нужно ли все это делать прямо сейчас? Избавившееся от Центристской партии правительство уже списало со счетов и больницу в Таллинне, и железную дорогу в Хаапсалу. Но на кульманах по-прежнему лежит целый ряд проектов и объектов, на которые уходит много железа, бетона и человеко-часов. И, разумеется, денег.