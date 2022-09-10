ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ: Строить все и сразу не получается. Где сэкономить, а от чего и вовсе отказаться?

Правительство приступило к разработке проекта бюджета на следующий год и бюджетной стратегии на грядущие четыре года. В новом году состояние экономики немного улучшится, однако новое правительство согласовало ряд новых проектов, на которое планируется потратить значительное количество средств.

Крупные инвестиции во всевозможные строительные проекты уже были запланированы правительством в былые - и лучшие - времена. Многие из этих проектов обойдутся значительно дороже, поскольку в Эстонии дорожает все.

Вопрос в том, нужно ли все это делать прямо сейчас? Избавившееся от Центристской партии правительство уже списало со счетов и больницу в Таллинне, и железную дорогу в Хаапсалу. Но на кульманах по-прежнему лежит целый ряд проектов и объектов, на которые уходит много железа, бетона и человеко-часов. И, разумеется, денег.

Нижеперечисленные в статье объекты и проекты, безусловно, необходимы каждый сам по себе, но в совокупности они влекут за собой огромные расходы для государства. Стоимость части проектов, правда, покрывается за счет различных субсидий Евросоюза, которые в ряде случаев составляют большую часть необходимой суммы. Какие из проектов своевременны, а какие нет, что можно было бы отложить и без чего не обойтись, судить читателю и решать политикам. Но самым главным вопросом для правительства может стать следующий: все ли проекты настолько важны, что государство сможет заниматься ими и без поддержки Европейского союза?