Эстонский экспресс
10.09.2022, 20:50

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ: Строить все и сразу не получается. Где сэкономить, а от чего и вовсе отказаться?

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УМЫЛ РУКИ: Строитель больницы в Вильянди отказался от работ, потому что их проведение оказалось дороже, чем планировалось.
УМЫЛ РУКИ: Строитель больницы в Вильянди отказался от работ, потому что их проведение оказалось дороже, чем планировалось.
ФОТО: Riigi Kinnisvara AS

Согласно всем прогнозам, впереди нас ждут тяжелые годы. Однако государство выделило сотни миллионов на проекты, от которых, возможно, можно было бы или вовсе сейчас отказаться, или подождать лучших времен.

Правительство приступило к разработке проекта бюджета на следующий год и бюджетной стратегии на грядущие четыре года. В новом году состояние экономики немного улучшится, однако новое правительство согласовало ряд новых проектов, на которое планируется потратить значительное количество средств.

Крупные инвестиции во всевозможные строительные проекты уже были запланированы правительством в былые - и лучшие - времена. Многие из этих проектов обойдутся значительно дороже, поскольку в Эстонии дорожает все.

Вопрос в том, нужно ли все это делать прямо сейчас? Избавившееся от Центристской партии правительство уже списало со счетов и больницу в Таллинне, и железную дорогу в Хаапсалу. Но на кульманах по-прежнему лежит целый ряд проектов и объектов, на которые уходит много железа, бетона и человеко-часов. И, разумеется, денег.

Нижеперечисленные в статье объекты и проекты, безусловно, необходимы каждый сам по себе, но в совокупности они влекут за собой огромные расходы для государства. Стоимость части проектов, правда, покрывается за счет различных субсидий Евросоюза, которые в ряде случаев составляют большую часть необходимой суммы. Какие из проектов своевременны, а какие нет, что можно было бы отложить и без чего не обойтись, судить читателю и решать политикам. Но самым главным вопросом для правительства может стать следующий: все ли проекты настолько важны, что государство сможет заниматься ими и без поддержки Европейского союза?

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