Такого не было 36 лет: медведь доплыл до Хийумаа и поселился там(4)
8 августа на землях охотничьего общества Эммасте были обнаружены медвежьи следы, это известие вызвало большой ажиотаж, ведь последний раз медведя видели на Хийумаа в 1986 году, когда он летом переплыл море и вышел на остров, - пишет Maaleht.
Местные жители с тех пор, как были обнаружены следы, тщательно следили за ситуацией и надеялись найти доказательства существования медведя. Охотники Эммасте сфотографировали медведя с помощью фотоловушки вечером 5 сентября, когда косолапый отреагировал на приманку в деревне Вийри, - пишет Эстонское общество охотников.
Медведи обладают хорошими навыками плавания и выносливостью, но просто так, для забавы, они не преодолевают большие расстояния. Медведь, о котором идет речь, вероятно, прибыл на остров из Ноароотси, используя Вормси в качестве промежуточной остановки, сказал Maaleht руководитель Эстонского общества охотников Андрес Лиллемяэ.