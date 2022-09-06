Такого не было 36 лет: медведь доплыл до Хийумаа и поселился там

8 августа на землях охотничьего общества Эммасте были обнаружены медвежьи следы, это известие вызвало большой ажиотаж, ведь последний раз медведя видели на Хийумаа в 1986 году, когда он летом переплыл море и вышел на остров, - пишет Maaleht.