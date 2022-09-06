Американский игрок сборной Хорватии: Не знал, что Эстония такая баскетбольная страна(1)
Джалин Смит, игрок сборной Хорватии по баскетболу, признался после тяжёлой победы над Эстонией со счетом 73 : 70, что был приятно удивлен прекрасной атмосферой, созданной тысячами эстонских болельщиков на трибунах, и тем, как играли подопечные Юкки Тойала.
„Атмосфера сегодня была сумасшедшая“, — сказал Смит, пишет Basketnews.com. „Я не знал, что Эстония такая баскетбольная страна“.
„Эти молодые парни на площадке, заставляли меня чувствовать себя старым. Я устал“, — со улыбкой сказал 27-летний Смит.
„Они были бесстрашны, всем сердцем хотели показать, что они сборная уровня ЧЕ. У нас было 3-4 игрока НБА, но эстонских баскетболистов это не остановило. Они действительно играли. Я буду с интересом наблюдать за их играми, потому что из них могут получиться действительно хорошие игроки“, — похвалил игрок „Берлин Альба“.
Смит добавил, что опыт стал решающим в сегодняшней захватывающей игре. „Я думаю, что наш предыдущий опыт в играх стал сегодня решающим. У нас есть ребята из НБА, плеймейкеры, которые играют в Европе в сумасшедших условиях. Я, Круно (Крунослав Симон), Марио (Марио Хезоня) – мы играем на уровне Евролиги. Так что опыт стал решающим фактором против этих молодых парней“.