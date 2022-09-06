Американский игрок сборной Хорватии: Не знал, что Эстония такая баскетбольная страна

„Атмосфера сегодня была сумасшедшая“, — сказал Смит, пишет Basketnews.com. „Я не знал, что Эстония такая баскетбольная страна“.

„Эти молодые парни на площадке, заставляли меня чувствовать себя старым. Я устал“, — со улыбкой сказал 27-летний Смит.

„Они были бесстрашны, всем сердцем хотели показать, что они сборная уровня ЧЕ. У нас было 3-4 игрока НБА, но эстонских баскетболистов это не остановило. Они действительно играли. Я буду с интересом наблюдать за их играми, потому что из них могут получиться действительно хорошие игроки“, — похвалил игрок „Берлин Альба“.

Смит добавил, что опыт стал решающим в сегодняшней захватывающей игре. „Я думаю, что наш предыдущий опыт в играх стал сегодня решающим. У нас есть ребята из НБА, плеймейкеры, которые играют в Европе в сумасшедших условиях. Я, Круно (Крунослав Симон), Марио (Марио Хезоня) – мы играем на уровне Евролиги. Так что опыт стал решающим фактором против этих молодых парней“.