Илья Варламов об установке Т-34 в Ивангороде: в Эстонии красиво и порядок, в России полная разруха. Зато теперь будет танк

„В ответ на перенос советского танка-памятника из Нарвы в Военный музей, власти Ленинградской области установили подобный танк Т-34 в Ивангороде. Выложили даже видео, как танк своим ходом едет на постамент. Все это происходит в каком-то дворе, похожем на танковый полигон… Я был в Ивангороде и в Нарве. Это два очень похожих города, которые находятся на разных берегах реки Нарва , по которой и проходит граница России с Эстонией.

На видео из Ивангорода оператор возбужденно говорит, глядя на танк: „Красавчик, вот она, наша гордость!“ За много лет стабильности в не самом бедном регионе России люди так и не смогли навести порядок у себя под окном. В Ивангороде нет ни одного нормального двора, нет набережной, нет красивой улицы с отремонтированными домами, нет современной школы. Нет магазинов с нормальными продуктами (за продуктами все ходили в Эстонию), нет нормальной медицины. Нет ничего, чем логичнее было бы гордиться, чтобы эстонцы смотрели на другой берег и завидовали. Зато теперь будет танк.“