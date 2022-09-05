Правда ли, что в больнице Бостона проводят операции по смене пола подросткам?
В августе 2022 года российские СМИ со ссылкой на Марию Захарову рассказали о „чудовищных гендерных экспериментах“ в клинике на востоке США. Мы проверили достоверность таких сообщений.
12 августа 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале сообщила: „Бостонская детская больница предлагает то, что она описывает как „полный набор хирургических вариантов для трансгендерных подростков и молодых людей“». По словам чиновницы, „госпиталь, очевидно, готов проводить своим несовершеннолетним пациентам“ гистерэктомию — операцию по удалению матки, причём поводом для хирургического вмешательства могут стать не только медицинские показания, но и „желание несовершеннолетних пациентов поэкспериментировать над собой“. Как утверждает Захарова, также бостонская больница „предлагает ряд „подтверждающих пол“ операций для подростков, включая реконструкцию грудной клетки, увеличение груди и т. д.“. Официальный представитель МИД РФ назвала подобные медицинские услуги „адскими“, а их „рекламу“ объяснила влиянием стоящих за госпиталем лоббистов и политиков. В тот же день пост Захаровой в Telegram пересказали „Рен-ТВ» и „Московский комсомолец».
Официальный представитель российского МИД в своём посте называет источники информации, на которые она опиралась: это статья на сайте регионального телеканала в Южной Каролине, входящего в сеть ABC, и ролик, якобы размещённый в апреле на YouTube-канале больницы Boston Children's Hospital (BCH). Захарова отмечает, что видео „оперативно удалили“, и прилагает ссылку на полуминутный фрагмент, опубликованный в Twitter. Аккаунт Libs of TikTok, где было размещено видео, в апреле стал „героем“ большого текста The Washington Post. Журналисты обнаружили, что его ведёт американка, которая ходила на митинг в поддержку Трампа 6 января прошлого года (он завершился штурмом Капитолия), использовала в своих постах „лексику, связанную с движением QAnon», называла эмпатию по отношению к ЛГБТ+ „душевной болезнью“ и многократно распространяла информацию, которая не соответствовала действительности или разжигала ненависть по отношению к трансгендерам.
Судя по всему, больница удалила не только ролик, на который сослалась Захарова, но и целую серию видео с участием доктора Фрэнсис Гримстад. По крайней мере на YouTube-канале BCH подобные записи выходят подборками по несколько штук и представляют собой ответы на популярные вопросы или советы от специалиста в той или иной медицинской отрасли. Обычно видео набирают от нескольких десятков до нескольких сотен просмотров.
Мы не можем с уверенностью утверждать, что размещённый в Twitter 33-секундный ролик полностью совпадает с опубликованным на YouTube — обычно видео такого формата от BCH всё-таки длятся в полтора-два раза дольше. Однако из этой версии формально не следует, что доктор Гримстад говорит об операциях на несовершеннолетних: слова „ребёнок“, „подросток“ или „тинейджер“ она вообще не упоминает. В ролике гинеколог рассказывает о том, что такое гистерэктомия и каковы ее особенности.
Появляющийся в конце ролика логотип Boston Children's Hospital («Бостонская детская больница“) вводит в заблуждение, но тоже не служит строгим доказательством. Несмотря на своё название, медицинское учреждение оказывает услуги и совершеннолетним пациентам: например, BCH предлагает взрослым лечение косоглазия и врождённого порока сердца, а также стоматологическую помощь.
Тем не менее одно из подразделений BCH действительно называется Центр гендерной хирургии (Center for Gender Surgery) — как утверждается на сайте, „первый в своём роде в США“. На странице центра говорится, что медики готовы помочь подросткам, страдающим гендерной дисфорией — вызывающим страдания ощущением несоответствия между биологическим полом и гендерной идентичностью. Однако надо разобраться, какие именно услуги и на каких условиях готово оказывать подросткам это подразделение бостонской больницы?
На сайте BCH сказано, что „Центр гендерной хирургии при BCH предлагает хирургические услуги по подтверждению пола подросткам (adolescents) и молодым людям (young adults), которые готовы сделать этот шаг на своём пути“. При этом на той же странице на сайте говорится, что, несмотря на название клиники, „все операции на половых органах выполняются только пациентам в возрасте 18 лет и старше“.
Более подробные сведения представлены в разделе „Право на операцию» (Eligibility to Surgery). Текст гласит: „Операция никогда не является первым шагом в процессе смены пола. Это то, что происходит после того, как вы уже изучили варианты социального и медицинского перехода. Люди, решившиеся на операцию, обычно делают это после того, как предприняли другие шаги в процессе подтверждения пола (gender affiliation)“. Там же перечислены критерии, которым должен соответствовать пациент, если он захотел сделать в BCH такие операции, как фаллопластика, метоидиопластика или вагинопластика:
возраст пациента должен составлять от 18 до 35 лет;
пациент должен предоставить заключение врача-терапевта, который поставил диагноз устойчивая гендерная дисфория, подтвердил отсутствие проблем с психическим здоровьем и то, что пациент живёт в „определённом половом статусе“ (identified gender) в течение как минимум года;
пациент должен предоставить заключение врача-специалиста, который поставил диагноз устойчивая гендерная дисфория и подтвердил, что пациент уже прошёл гормональную терапию;
пациент должен предоставить письмо от специалиста по психическому здоровью, который работает с трансгендерными людьми и подтверждает, что пациент понимает природу, риски и последствия хирургического вмешательства, а также даёт на него согласие.
16 августа BCH опубликовала в Twitter заявление, в котором подчеркнула: гистерэктомия, необходимая при совершении трансгендерного перехода, недоступна несовершеннолетним пациентам. „Возраст 18 лет стандартен для самостоятельного принятия большинства решений, связанных с медициной. BCH не проводит (и не будет проводить) гистерэктомию как часть трансгендерного перехода пациентам младше 18 лет“, — говорится в заявлении. Также больница сообщила о многочисленных угрозах, поступающих в адрес её сотрудников и спровоцированных исключительно искажением в медиа информации о деятельности учреждения.
Единственная упомянутая на странице Центра гендерной хирургии операция, которую могут провести несовершеннолетнему, не имеет никакого отношения к половым органам. Пациенту в возрасте от 15 лет доступна операция на груди — для этого необходимы не только многочисленные заключения врачей, но и согласие родителей или опекунов.
Как отмечает Associated Press, негодование по поводу предполагаемого оперирования несовершеннолетних в BCH было связано с не самыми аккуратными формулировками на сайте клиники: например, на странице о вагинопластике говорилось, что для получения права на прохождение такой процедуры пациенту должно быть „не меньше 17 лет“. Как потом пояснили в больнице, речь шла о первой консультации. Непосредственно операцию до наступления совершеннолетия врачи проводить не могут из-за правил Всемирной профессиональной ассоциации трансгендерного здоровья (WPATH), которая прямо не рекомендует проводить „необратимые вмешательства“ до наступления возраста дееспособности.
В июне этого года WPATH допустила снижение минимального возраста, посчитав неэтичным „откладывание лечения“ больных дисфорией. В то же время ассоциация подчеркнула, что это не отменяет критической важности согласия родителей, всесторонней оценки различных медицинских специалистов и других факторов при принятии решения, а также раскритиковала врачей, которые недостаточно внимательно относятся к своим юным пациентам и без надлежащих исследований назначают лечение.
Тем не менее утверждение о том, что в Boston Children's Hospital несовершеннолетним пациентам доступны операции на половых органах, связанные с желанием изменить пол (а не с заболеваниями), не соответствуют действительности. Широко распространившееся обвинение клиники основано на видеозаписи, в которой ничего не сказано о лечении детей или подростков, и публикации некоторых СМИ, недостаточно внимательно изучивших сайт больницы.
Итог: Большей частью неправда