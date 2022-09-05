Правда ли, что в больнице Бостона проводят операции по смене пола подросткам?

Судя по всему, больница удалила не только ролик, на который сослалась Захарова, но и целую серию видео с участием доктора Фрэнсис Гримстад. По крайней мере на YouTube-канале BCH подобные записи выходят подборками по несколько штук и представляют собой ответы на популярные вопросы или советы от специалиста в той или иной медицинской отрасли. Обычно видео набирают от нескольких десятков до нескольких сотен просмотров.

Официальный представитель российского МИД в своём посте называет источники информации, на которые она опиралась: это статья на сайте регионального телеканала в Южной Каролине, входящего в сеть ABC, и ролик, якобы размещённый в апреле на YouTube-канале больницы Boston Children's Hospital (BCH). Захарова отмечает, что видео „оперативно удалили“, и прилагает ссылку на полуминутный фрагмент, опубликованный в Twitter. Аккаунт Libs of TikTok, где было размещено видео, в апреле стал „героем“ большого текста The Washington Post. Журналисты обнаружили , что его ведёт американка, которая ходила на митинг в поддержку Трампа 6 января прошлого года (он завершился штурмом Капитолия), использовала в своих постах „лексику, связанную с движением QAnon », называла эмпатию по отношению к ЛГБТ+ „душевной болезнью“ и многократно распространяла информацию, которая не соответствовала действительности или разжигала ненависть по отношению к трансгендерам.

12 августа 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале сообщила : „Бостонская детская больница предлагает то, что она описывает как „полный набор хирургических вариантов для трансгендер ных подростков и молодых людей“». По словам чиновницы, „госпиталь, очевидно, готов проводить своим несовершеннолетним пациентам“ гистерэктомию — операцию по удалению матки, причём поводом для хирургического вмешательства могут стать не только медицинские показания, но и „желание несовершеннолетних пациентов поэкспериментировать над собой“. Как утверждает Захарова, также бостонская больница „предлагает ряд „подтверждающих пол“ операций для подростков, включая реконструкцию грудной клетки, увеличение груди и т. д.“. Официальный представитель МИД РФ назвала подобные медицинские услуги „адскими“, а их „рекламу“ объяснила влиянием стоящих за госпиталем лоббистов и политиков. В тот же день пост Захаровой в Telegram пересказали „ Рен-ТВ » и „ Московский комсомолец ».

Мы не можем с уверенностью утверждать, что размещённый в Twitter 33-секундный ролик полностью совпадает с опубликованным на YouTube — обычно видео такого формата от BCH всё-таки длятся в полтора-два раза дольше. Однако из этой версии формально не следует, что доктор Гримстад говорит об операциях на несовершеннолетних: слова „ребёнок“, „подросток“ или „тинейджер“ она вообще не упоминает. В ролике гинеколог рассказывает о том, что такое гистерэктомия и каковы ее особенности.

Появляющийся в конце ролика логотип Boston Children's Hospital («Бостонская детская больница“) вводит в заблуждение, но тоже не служит строгим доказательством. Несмотря на своё название, медицинское учреждение оказывает услуги и совершеннолетним пациентам: например, BCH предлагает взрослым лечение косоглазия и врождённого порока сердца, а также стоматологическую помощь.

Тем не менее одно из подразделений BCH действительно называется Центр гендерной хирургии (Center for Gender Surgery) — как утверждается на сайте, „первый в своём роде в США“. На странице центра говорится, что медики готовы помочь подросткам, страдающим гендерной дисфорией — вызывающим страдания ощущением несоответствия между биологическим полом и гендерной идентичностью. Однако надо разобраться, какие именно услуги и на каких условиях готово оказывать подросткам это подразделение бостонской больницы?

На сайте BCH сказано, что „Центр гендерной хирургии при BCH предлагает хирургические услуги по подтверждению пола подросткам (adolescents) и молодым людям (young adults), которые готовы сделать этот шаг на своём пути“. При этом на той же странице на сайте говорится, что, несмотря на название клиники, „все операции на половых органах выполняются только пациентам в возрасте 18 лет и старше“.