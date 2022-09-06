06.09.2022, 12:20
МНЕНИЕ | Первые уроки конфликта в Украине, которые Эстонии стоит учитывать(31)
ФОТО: | Scanpix/APE
Ситуация в мире стремительно меняется. Многое из того, что не должно было повториться, постепенно возвращается в международную политику, а значит и в нашу жизнь. В очень динамичной ситуации надо делать выводы из происходящего уже сегодня, иначе завтра будет поздно.
Никто из здравомыслящих людей не может оправдывать вторжение России и страдания мирного населения на территории Украины. Но есть нюансы политической жизни и действий руководства Украины внутри страны и на международной арене, которые явно мешают завершению конфликта в ее пользу. Их необходимо учесть, чтобы минимизировать возможность реализации негативного сценария по отношению к Эстонии и ЕС.