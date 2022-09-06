МНЕНИЕ | Первые уроки конфликта в Украине, которые Эстонии стоит учитывать

Ситуация в мире стремительно меняется. Многое из того, что не должно было повториться, постепенно возвращается в международную политику, а значит и в нашу жизнь. В очень динамичной ситуации надо делать выводы из происходящего уже сегодня, иначе завтра будет поздно.