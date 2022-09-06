Мнение
06.09.2022, 12:20

МНЕНИЕ | Первые уроки конфликта в Украине, которые Эстонии стоит учитывать

 (31)
Валерий Сайковский
публицист
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
ФОТО: JOHN THYS | Scanpix/APE

Ситуация в мире стремительно меняется. Многое из того, что не должно было повториться, постепенно возвращается в международную политику, а значит и в нашу жизнь. В очень динамичной ситуации надо делать выводы из происходящего уже сегодня, иначе завтра будет поздно.

Никто из здравомыслящих людей не может оправдывать вторжение России и страдания мирного населения на территории Украины. Но есть нюансы политической жизни и действий руководства Украины внутри страны и на международной арене, которые явно мешают завершению конфликта в ее пользу. Их необходимо учесть, чтобы минимизировать возможность реализации негативного сценария по отношению к Эстонии и ЕС.

Параллели с историей 20-го века

Оставить комментарий Читать комментарии (31)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии