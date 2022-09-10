Вы почти опоздали! Почему „готовить себя к лету“ нужно начинать в сентябре?

Когда нужно готовить тело к лету? В сентябре! Хочу развеять миф о том, что у вас очень быстро растут мышцы и вам не стоит заниматься силовыми тренировками. Скорость роста мышц вообще не такая, как вам кажется.



Если вы хотите увеличить ваши ягодицы на 10%, то на это вам понадобится минимум 2 – 4 месяца.



И это только при условии, что вы полноценно тренируетесь (силовые тренировки), питаетесь и спите достаточное количество часов. Иначе можно исключить рост мышц. Вы просто наберете жир.



А ещё стоит помнить, что если у вас мышцы „наливаются“ после тренировки, это вообще не означает, что они растут. Это просто кровь приливает к мышцам. Сделайте паузу в тренировках - и все „сдуется“. Мышцы не начинают расти с первой тренировки (увы). Если вы то начинаете, то бросаете - не ждите роста. Нужна регулярность. Нужна разная нагрузка, вариативность.



Есть исследования, показывающие что мышцы в первый месяц вообще не растут, а только восстанавливаются до исходной позиции. Так что первые заметные изменения в росте мышц вы увидите не раньше, чем через 2 – 3 месяца.



И еще не стоит забывать, что люди тоже очень отличаются друг о друга. Есть типы фигур, которым вообще очень сложно набрать мышцы (это я). Они могут, в принципе, никаких результатов не увидеть через 4 месяца.



Для создания фигуры с нуля нужно несколько циклов тренировок. „Перелепить“ фигуру в желанную вы сможете за 8 – 12 месяцев



Так что если вы планируете в июне ехать в Турцию, то вы уже почти опоздали построить фигуру к поездке. Что уж там говорить, если вы появитесь в зале в апреле - это будет совершенно бессмысленно.