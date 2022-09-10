Блог Юлии Смоли
10.09.2022, 10:45

Вы почти опоздали! Почему „готовить себя к лету“ нужно начинать в сентябре?

 
Julia
Julia
ФОТО: Anastasia Reut | � 2022 Anastasia Reut, all rights reserved.

Блогер и фитнес-тренер Юлия Смоли рассказала, когда наступает тот самый момент, когда стоит начинать „готовиться к лету“ - активно посещать зал и следить за питанием.

Когда нужно готовить тело к лету? В сентябре! Хочу развеять миф о том, что у вас очень быстро растут мышцы и вам не стоит заниматься силовыми тренировками. Скорость роста мышц вообще не такая, как вам кажется.

Если вы хотите увеличить ваши ягодицы на 10%, то на это вам понадобится минимум 2 – 4 месяца.

И это только при условии, что вы полноценно тренируетесь (силовые тренировки), питаетесь и спите достаточное количество часов. Иначе можно исключить рост мышц. Вы просто наберете жир.

А ещё стоит помнить, что если у вас мышцы „наливаются“ после тренировки, это вообще не означает, что они растут. Это просто кровь приливает к мышцам. Сделайте паузу в тренировках - и все „сдуется“. Мышцы не начинают расти с первой тренировки (увы). Если вы то начинаете, то бросаете - не ждите роста. Нужна регулярность. Нужна разная нагрузка, вариативность.

Есть исследования, показывающие что мышцы в первый месяц вообще не растут, а только восстанавливаются до исходной позиции. Так что первые заметные изменения в росте мышц вы увидите не раньше, чем через 2 – 3 месяца.

И еще не стоит забывать, что люди тоже очень отличаются друг о друга. Есть типы фигур, которым вообще очень сложно набрать мышцы (это я). Они могут, в принципе, никаких результатов не увидеть через 4 месяца.

Для создания фигуры с нуля нужно несколько циклов тренировок. „Перелепить“ фигуру в желанную вы сможете за 8 – 12 месяцев

Так что если вы планируете в июне ехать в Турцию, то вы уже почти опоздали построить фигуру к поездке. Что уж там говорить, если вы появитесь в зале в апреле - это будет совершенно бессмысленно.

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