ФОТОГАЛЕРЕЯ | Опасно ли снимать диких животных и где в Эстонии можно сделать эффектные снимки?

Фауна Эстонии весьма разнообразна. В этом можно убедиться, отправившись в лес с камерой. При этом не стоит ожидать, что в лесу вас будет ждать очередь из животных, желающих вам позировать. Тут нужно много терпения, времени и желания. Надо понимать, что человек является для зверей врагом номер один, поэтому животные предпочитают не показываться ему на глаза. К тому же многие виды (кабаны, медведи, барсуки) активны ночью или в сумерках, когда даже с хорошей камерой очень трудно получить качественный снимок из-за малой освещенности.

Когда отправляться на фотоохоту?

Лучше всего отправляться на фотоохоту за пару часов до заката или на рассвете. Во-первых, именно в этой время животные наиболее активны. Во-вторых, при закатах и восходах наиболее подходящее освещение, что сделает фотографии сочнее и ярче.

Чем снимать?

Если вам повезло увидеть животное очень близко (пару метров), то вполне будет достаточно и камеры телефона для неплохого снимка. Однако не стоит надеется, что так будет случатся часто. Как правило, если животные и показываются, то на весьма существенных расстояниях – от 10 до нескольких сотен метров. Тут телефон уже ничем не сможет помочь. Достойны снимки можно получить только хорошей камерой с телеобъективом с фокусным расстоянием 150-600 мм (проще говоря - объектив с большим приближением).

Куда отправится на съемки?