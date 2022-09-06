ФОТОГАЛЕРЕЯ | Опасно ли снимать диких животных и где в Эстонии можно сделать эффектные снимки?(1)
Фотограф Сергей Листов поделился подборкой невероятных снимков, на которых дикие животные и птицы Эстонии живут своей привычной жизнью. Кроме того, блогер рассказал о том, как правильно вести съемку диких животных и может ли такое занятие представлять реальную опасность для фотографа в Эстонии.
Фауна Эстонии весьма разнообразна. В этом можно убедиться, отправившись в лес с камерой. При этом не стоит ожидать, что в лесу вас будет ждать очередь из животных, желающих вам позировать. Тут нужно много терпения, времени и желания. Надо понимать, что человек является для зверей врагом номер один, поэтому животные предпочитают не показываться ему на глаза. К тому же многие виды (кабаны, медведи, барсуки) активны ночью или в сумерках, когда даже с хорошей камерой очень трудно получить качественный снимок из-за малой освещенности.
Когда отправляться на фотоохоту?
Лучше всего отправляться на фотоохоту за пару часов до заката или на рассвете. Во-первых, именно в этой время животные наиболее активны. Во-вторых, при закатах и восходах наиболее подходящее освещение, что сделает фотографии сочнее и ярче.
Чем снимать?
Если вам повезло увидеть животное очень близко (пару метров), то вполне будет достаточно и камеры телефона для неплохого снимка. Однако не стоит надеется, что так будет случатся часто. Как правило, если животные и показываются, то на весьма существенных расстояниях – от 10 до нескольких сотен метров. Тут телефон уже ничем не сможет помочь. Достойны снимки можно получить только хорошей камерой с телеобъективом с фокусным расстоянием 150-600 мм (проще говоря - объектив с большим приближением).
Куда отправится на съемки?
В принципе, повсюду на природе можно кого-то повстречать, но есть места, где эти шансы увеличиваются. Например, за лосем надо ехать лес, в место, где на дороге имеется дорожный знак, предупреждающий о лосях. В таком лесу гораздо больше шансов повстречать сохатого. За водоплавающими птицами лучше отправится на водоемы. У рек или осушительных канав больше шансов встретить выдр, норок или бобров. А вот лисы, к примеру, не очень любят непроходимые леса, поэтому их чаще можно увидеть на полях. Также на полях можно без труда встретить журавлей, аистов, а также разных хищных птиц (орлы, канюки и др). Для фотоохоты больше подходит не сплошной лес, а частично вырубленный. В глухом лесу из-за множества деревьев и веток сложнее заметить, а тем более сфотографировать зверя.
Кого можно повстречать?
На фотоохоте можно повстречать любого представителя фауны, обитающего в Эстонии. Тут все зависит от везения. Ну а везение зависит от количества времени, проведенного в лесу. У меня, например, в среднем уходит 2-4 часа на один сеанс фотоохоты, при этом примерно 10-15 часов в неделю. За последний месяц - полтора мне повезло увидеть: длиннохвостую неясыть на вечерней охоте; серую цаплю, так искусно удобряющую лес; косулю, показывающую язык; большого улита, а также норку и др. Кроме того попадались ежи, зайцы, а также молодые журавлята, родители которых упорно обучают их мастерству полета.
Опасности фотоохоты
При всей увлекательности и познавательности процесса надо помнить и об опасностях. Чем крупнее или чем зубастее животное, тем больше опасности оно представляет. О том, как вести себя с определенными животными, я расскажу в одной из следующих статей.
На днях я повстречал лосиху с лосенком, которые стояли в 20 метрах друг от друга. Должен сказать, редко случается, чтобы лось меня смог бы хоть сколько-нибудь напугать. В этот раз этой лосихе это все-таки удалось. Когда она увидела, что я снимаю ее малыша, то она сделала пару шагов в мою сторону, и было видно, что она (а это около 500 кг веса) готова напасть. Поэтому я быстро убрал камеру и удалился от греха подальше. Затем мать с лосенком ушли в лес.