ФОТО | Еще одно болезненное поражение! Баскетбольная сборная Эстонии с небольшим перевесом уступила звездной Хорватии

Эстония повела в счете 10:3, но проиграла первую четверть 15:20. Во второй четверти хорваты снова одержали победу, но Эстония смогла сократить отставание в счете 29:33.

В третьей четверти Эстония несколько раз отставала всего в 1-2 очка и перед четвертой четвертью счет был 48:53.

Заключительная четверть была особенно захватывающей, особенно последняя минута встречи. Эстония впервые имела прекрасную возможность сравнять счет за девять секунд до конца встречи, когда на Янари Йоэсааре сфолили и Эстония уступала в три очка (67:70). К сожалению, первый штрафной бросок у Йоэсаара не удался, но следующие два он реализовал.

Затем эстонские баскетболисты сфолили на Джалине Смите и он исполнил оба штрафных броска, сделав счет 69-72. В последней атаке Эстония хотела использовать дальний бросок Кристьяна Китсинга, но перед этим сфолили на Вене, который реализовал один штрафной бросок из двух. Далее эстонский баскетболист сфолил на Дарио Шариче, который забросил одни штрафной бросок из двух. На последних секундах с трехочковой отметки бросил Герт Кулламяэна, но промахнулся. Сборной Эстонии снова пришлось смириться с обидным поражением.

Завтра Эстонии предстоит игра против Великобритании.

До матча:

Проиграв и Италии, и Украине в группе C, шансы Эстонии на выход из группы очень сильно снизились. Чтобы сохранить шансы на выход из группы, сегодня надо обыгрывать Хорватию хотя бы с разницей в два очка.

Четыре лучших сборных из подгруппы выдут в 1/8 финала. Наиболее реальными шансами для Эстонии было бы 3-5 место. Для выхода из группы должны произойти следующие события:

Эстония обыграет Хорватию, а затем либо Великобританию, либо Грецию.

Украина, у которой пока две победы, проиграет все оставшиеся игры (Италии в понедельник, затем Греции и Хорватии).

Хорватия, которая проиграла Греции и обыграла Великобританию, проигрывает Эстонии и Италии и выигрывает у Украины.