Теракт в Мюнхене: главный олимпийский кошмар

В Германию боевики „Черного сентября“ прибыли до начала Олимпиады двумя группами по фальшивым документам через Италию и Болгарию. Все оружие и боеприпасы (8 автоматов Калашникова, 30 магазинов к ним с полным боекомплектом, несколько пистолетов ТТ и 24 ручные гранаты) доставлялись в Мюнхен через дипломатическую почту ливийского посольства.

Название „Черный сентябрь“ группировка взяла после сентябрьского вооруженного конфликта в Иордании, где проживали многочисленные палестинские беженцы, изгнанные Израилем. В той войне по разным подсчетам погибло около 10 тысяч палестинцев, а еще 150 тысячам пришлось бежать в соседний Ливан.

Террористическая организация „Черный сентябрь“, созданная в начале 70-х радикальными палестинскими арабами, не была многочисленной; ее идейный вдохновитель Али Хасан Саламе – ближайший соратник будущего палестинского лидера Ясира Арафата.

Организаторы от претензий отмахивались – они противоречили объявленной немцами философии „Счастливых игр“. В них роль полиции, вооруженной одними рациями, сводилась к борьбе против билетных спекулянтов и пьяных.

Еще перед Олимпиадой израильтяне беспокоились за свою безопасность. Главу делегации Шмуэля Лалкина смущало место размещения, его излишняя уязвимость, тревожили отсутствие вооруженной охраны и пропускного режима в олимпийской деревне.

Небольшая израильская делегация на Играх состояла из трех десятков человек – 15 спортсменов и 15 официальных лиц, среди которых были тренеры, судьи, спортивные чиновники. В новенькой олимпийской деревне им выделили первый этаж небольшого корпуса под номером 31 на восточной окраине неподалеку от центральных ворот.

Приезд в Мюнхен команды из Израиля, в чьем составе были бывшие узники фашистских концлагерей, лишний раз подчеркивал переход от милитаристского прошлого к беззаботной и счастливой жизни.

Шла вторая неделя мюнхенской Олимпиады. Вторая мировая закончилась почти 30 лет назад, но Германия настойчиво старалась избавиться от нацистского прошлого. „Игры счастья и радости“ – под таким лозунгом новая Германия демонстрировала миру облик открытой и дружелюбной страны.

Летняя Олимпиада -1972 в Мюнхен е оказалась трагической. Террористы захватили спортсменов прямо в олимпийской деревне. Никто из 11 израиль ских заложников не выжил.

Спустя несколько десятилетий, когда документы об операции были рассекречены, выяснится, что за три недели до Игр немецкие власти получили от осведомителя из Ливана информацию о планах террористов во время Олимпиады, но легкомысленно проигнорировали ее.

Суперсерия СССР – Канада

В ночь с 4 на 5 сентября восемь террористов в адидасовских спортивных костюмах с баулами, доверху забитыми оружием, стояли у 2-метрового сетчатого забора олимпийской деревни. Многие спортсмены позже рассказывали, что обычным входом в деревню пользовались редко – перемахнуть через невысокое ограждение в нужном месте было гораздо проще.

Той ночью у забора террористам повстречались канадские ватерполисты, допоздна засидевшиеся в медиацентре за просмотром хоккейной суперсерии СССР – Канада. Канадцы возвращались в деревню в приподнятом настроении (4-1, победа „кленовых“). Они с боевиками помогли друг другу перебраться через ограду и разошлись в разные стороны – на часах было примерно 4:20 утра по местному времени.

„Они пришли вместе с нами. Мы подумали, что это другие спортсмены. Спустя пять или десять минут мы слышали звук выстрелов, но думали, что кто-то выиграл медаль и запускает фейерверки“, – вспоминал игрок сборной Канады по водному поло Роберт Томпсон.

Только утром им расскажут о захвате заложников в корпусе напротив.

Захват

Израильские спортсмены спали. Накануне у них был насыщенный вечер – олимпийцы сходили на мюзикл „Скрипач на крыше“, поужинали с известным израильским актером, прогулялись по ночному Мюнхену.

Всего израильская делегация занимала пять комнат на первом этаже корпуса №31. Правда, не все жили там. Барьеристка Эстер Шахамаров и пловчиха Шломит Нир разместились в другой части олимпийской деревни, а три яхтсмена поселились в городке Киль, где проходили парусные гонки.