Советует эксперт: как сэкономить на еде и при этом питаться полноценно?

Для „универсального“ потребления подойдет миндаль, льняные семена, тыквенные семена и фундук. Из льняного семени в перемолотом виде можно также делать каши с добавлением овощей.

Из орех и семян можно делать заправки к салатам, перемалывать в муку и готовить десерты. Орехи и семена - это источники полезных жиров, необходимых для функционирования эндокринной системы и насыщения организма витаминами.

Сливочное масло хорошо было бы „видоизменить“ и сделать топленое сливочное масло. Это позволит избавиться от молочного белка и сделает масло более полезным. Кстати, на топленом сливочном масле можно жарить.

Внимания безусловно заслуживает зеленая гречка. Из нее вы можете готовить не только гарнир! На муке из зеленой гречки можно делать десерты, смузи, оладья, блины. А стоимость зеленой гречки сегодня в магазинах ниже стоимости обычной уже обжаренной!

Ягоды стоит покупать в заморозке, так как их качество выше, стоимость ниже, хранение дольше и способов использования больше.

Стоит обратить свое внимание на капусту (все виды). Из нее можно приготовить очень много всего полезного: салаты, горячие блюда, супы, добавлять в котлеты/оладьи.

Питаться здоровой пищей - это дорого? Это один из самых больших мифов и заблуждений, сформированных обществом. Все из-за того, что на рынке появилось большое количество суперфудов, добавок и „экзотических“ продуктов, которые действительно имеют высокую цену. Однако для того, чтобы строить свое питание с заботой об организме, не обязательно покупать дорогие продукты. Вот два главных совета по экономии в еде:

Белок

Говорить о сбалансированном питании без белковых продуктов невозможно. Белок - это тот макроэлемент, который в отличие от жиров и углеводов не накапливается в организме и его запас постоянно нужно пополнять.

Индейка, курица: закупив продукты заранее можно нарезать порционно и хранить в морозилке.

Вместо стейков и филе можно использовать альтернативу - фарш из филе говядины/баранины. В некоторых случаях при проблемах с ЖКТ (желудочно кишечным трактом) фарш является наиболее оптимальным источником белка, так как усваивается легче.

Яйца - оптимальный и самый доступный источник белка, который можно использовать как в самостоятельном виде, так и в других блюдах. Яйца это тот продукт, который точно удешевит вашу продуктовую корзину и так же является самым безопасным с точки зрения совместимости с другими видами белка.



Молочные продукты

Альтернатива молочным продуктам - изделия из кокосового молока. Для этого вы можете приобрести кокосовое молоко или сливки из кокоса в тайском отделе любого магазина и делать из них йогурты/десерты/соусы/подливы.



Безусловно, в доме должны быть специи, эритритол (как подсластитель вместо сахара), морская соль, томатная паста, чеснок и зелень - благодаря этому вы можете приготовить любые блюда на ваш вкус, используя базовые продукты.

Из напитков в доме обязательно должна быть чистая питьевая вода, натуральный зеленый час, по желанию - кофе.



Остальные продукты - галеты, молочные продукты, фрукты/ягоды, выпечка, десерты, колбасы, соки - лишь сделают вашу продуктовую корзину дороже, а пользы здоровью не принесут!