Советует эксперт: как сэкономить на еде и при этом питаться полноценно?
Нутрициолог и блогер Катрин рассказывает о том, как придерживаться правильного питания и при этом неплохо экономить. Оказывается, это не так сложно, как кажется!
Питаться здоровой пищей - это дорого? Это один из самых больших мифов и заблуждений, сформированных обществом. Все из-за того, что на рынке появилось большое количество суперфудов, добавок и „экзотических“ продуктов, которые действительно имеют высокую цену. Однако для того, чтобы строить свое питание с заботой об организме, не обязательно покупать дорогие продукты. Вот два главных совета по экономии в еде:
1. Секрет в простоте! Не стоит регулярно готовить замысловатые блюда, сбалансированный рацион должен быть простым и понятным.
2. Меньшее количество приемов пищи - это один из способов поддерживать здоровье своего организма.
Собираем продуктовую корзину
Овощи
Удобный способ быстро приготовить любое блюдо и обогатить рацион клетчаткой - использовать замороженные овощи.
Стоит обратить свое внимание на капусту (все виды). Из нее можно приготовить очень много всего полезного: салаты, горячие блюда, супы, добавлять в котлеты/оладьи.
Ягоды стоит покупать в заморозке, так как их качество выше, стоимость ниже, хранение дольше и способов использования больше.
Крупы
Внимания безусловно заслуживает зеленая гречка. Из нее вы можете готовить не только гарнир! На муке из зеленой гречки можно делать десерты, смузи, оладья, блины. А стоимость зеленой гречки сегодня в магазинах ниже стоимости обычной уже обжаренной!
Масла
Сливочное масло хорошо было бы „видоизменить“ и сделать топленое сливочное масло. Это позволит избавиться от молочного белка и сделает масло более полезным. Кстати, на топленом сливочном масле можно жарить.
Оливковое масло extra virgin - для салатов и холодных блюд.
Орехи/семена
Из орех и семян можно делать заправки к салатам, перемалывать в муку и готовить десерты. Орехи и семена - это источники полезных жиров, необходимых для функционирования эндокринной системы и насыщения организма витаминами.
Для „универсального“ потребления подойдет миндаль, льняные семена, тыквенные семена и фундук. Из льняного семени в перемолотом виде можно также делать каши с добавлением овощей.
Белок
Говорить о сбалансированном питании без белковых продуктов невозможно. Белок - это тот макроэлемент, который в отличие от жиров и углеводов не накапливается в организме и его запас постоянно нужно пополнять.
Индейка, курица: закупив продукты заранее можно нарезать порционно и хранить в морозилке.
Вместо стейков и филе можно использовать альтернативу - фарш из филе говядины/баранины. В некоторых случаях при проблемах с ЖКТ (желудочно кишечным трактом) фарш является наиболее оптимальным источником белка, так как усваивается легче.
Яйца - оптимальный и самый доступный источник белка, который можно использовать как в самостоятельном виде, так и в других блюдах. Яйца это тот продукт, который точно удешевит вашу продуктовую корзину и так же является самым безопасным с точки зрения совместимости с другими видами белка.
Молочные продукты
Альтернатива молочным продуктам - изделия из кокосового молока. Для этого вы можете приобрести кокосовое молоко или сливки из кокоса в тайском отделе любого магазина и делать из них йогурты/десерты/соусы/подливы.
Безусловно, в доме должны быть специи, эритритол (как подсластитель вместо сахара), морская соль, томатная паста, чеснок и зелень - благодаря этому вы можете приготовить любые блюда на ваш вкус, используя базовые продукты.
Из напитков в доме обязательно должна быть чистая питьевая вода, натуральный зеленый час, по желанию - кофе.
Остальные продукты - галеты, молочные продукты, фрукты/ягоды, выпечка, десерты, колбасы, соки - лишь сделают вашу продуктовую корзину дороже, а пользы здоровью не принесут!