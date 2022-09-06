Футболист сборной Эстонии играет в Армении: у нас есть игроки из Украины и России. Теперь их дружба охладела
В этом сезоне эстонских футбольных клубов в основной сетке еврокубков нет, но зато там сыграют игроки сборной Эстонии. Звездный форвард Владимир Воскобойников переквалифицировался в журналиста, чтобы пообщаться с Никитой Барановым, который сыграет в Лиге конференций в составе ереванского „Пюника“. Никита рассказал о своей травме, жизни в Армении и, конечно, о местной кухне.
Никита Баранов - воспитанник таллиннского футбольного клуба „Пума“. Большую часть своей карьеры он провел в столичной „Флоре“, откуда перешел в чемпионат Норвегии, где выступал за „Кристиансунн“ и „Согндал“. В послужном списке Никиты присутствуют также чемпионаты Болгарии, Кипра, Мальты, а теперь и Армении.
В „Пюник“ Никита Баранов перешел в 2021 году и сыграл за клуб 25 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу - солидно для центрального защитника. В 2022 году команда из Еревана заняла первое место в чемпионате и пробилась в Лигу конференций (третий по силе Еврокубковый турнир), однако начало сезона у Никиты сложилось не так гладко, как у его команды.
У тебя была травма, как ты себя чувствуешь сейчас?
Мне делали операцию в Эстонии 12 июля, я полностью восстановился после травмы. Сейчас тренируюсь в общей группе, потихоньку набираю форму, так как из-за травмы я пропустил 2 месяца. Сейчас все идет по плану, я даже восстановился на 2 недели раньше запланированного срока.
Какая именно была травма?
Это называется сесамоидит (острое воспаление сесамовидных костей - маленьких косточек на большом пальце ноги - прим.ред.). В итоге одна из косточек у меня деформировалась и поменяла форму, что очень давило и мешало при беге. Я очень долго играл на обезболивающих и делал блокады, но это не помогало. Я поговорил с врачом сборной Эстонии, он посоветовал не оттягивать, а сделать (операцию) и забыть. Я решил сразу сделать, да был риск, так как никто не может дать гарантии. Результатом я доволен, у меня все прошло и я вернулся к тренировкам.
Насколько серьезная конкуренция в клубе, будет легко вернуться в состав после травмы?
Легко точно не будет, в команде кроме меня сейчас 7 центральных защитников, а играем мы в три центральных защитника. Конечно придется побороться за основной состав. Ребята играли хорошо и прошли в групповую стадию Лиги конференции (ЛК), пропускали мало. Будет тяжело попасть в состав, но на меня рассчитывают, в меня верят и никуда не гонят. У меня в планах минимум быть в заявке на игру ЛК против „Базеля“ - игра состоится 8 сентября, а максимум сыграть в этой игре несколько минут и помочь команде. Сейчас очень много игр и после травмы очень тяжело войти в этот ритм. Тренировки в основном все восстановительные, команда восстанавливается и едет дальше играть. Времени просто потренироваться особо и нет.
В команде рассчитывали выйти в Еврокубки? Насколько это большой успех для клуба?
Безусловно, это успех, но мы могли сделать намного больше для армянского футбола, если бы вышли в Лигу Европы (ЛЕ). В плей-офф ЛЕ мы проиграли „Шерифу“ по пенальти, а так бы были первым армянским клубом за всю историю Армении, который попал бы в групповую стадию ЛЕ. В Лиги конференции в прошлом году армянский клуб уже играл, для нашего клуба это хороший результат, но мы не первые. Для меня это была цель, так как я очень хотел сыграть в Еврокубках. Сейчас я быстро восстанавливаюсь, делаю все возможное и мы готовимся к ЛК. Думаю, шансы для выхода из группы у нас есть.
Как ты оцениваешь чемпионат Армении и можно ли провести параллель с эстонским чемпионатом?
В чемпионате Армении другое качество легионеров, тренеров, денег, да вообще все по-другому. К нам, например, в команду перешел 31- летний игрок, который провел 150 матчей в итальянской серии А, он был капитаном в „Эмполи“. Поэтому параллели с Эстонией не надо никакие проводить. Посмотрите, какие крупные результаты в чемпионате Эстонии, как один соперник громит другого, и потом посмотрите, какие результаты в Армении, тут такого нет. В чемпионате Армении все борются, тут вкладываются большие деньги, все хотят играть в Еврокубках. В Армении уровень однозначно сильнее.
Сколько в вашей команде легионеров?
У нас играет 21 легионер, но должно еще трое прийти. В стартовом составе должно играть три армянина, поэтому конкуренция очень высокая.
В команде есть игроки из России (Михаил Коваленко) и Украины (Роман Карасюк, Сергей Вакуленко), какие между ними взаимоотношения?
В раздевалке никогда никаких проблем из-за войны в Украине не было. У нас в команде есть игрок из Украины и из России, до войны они были лучшими друзьями, после начала войны их дружба немного охладела. Сейчас они нормально общаются и никаких проблем нет. В Армении есть русские общины, которые помогают беженцам, все зависит от человека. У нас тренер долгое время работал в Украине, ему что теперь, русских в команду не брать? Если человек адекватный, он найдет общий язык с любым.
Несколько раз мелькало в новостях, что в Нагорном Карабахе (Арцахе) снова раздается стрельба. Ты ощущаешь напряжение между Арменией и Азербайджаном?
Люди живут спокойно, мирных жителей это вообще никак не касается. На границе всегда что-то происходит (стреляют, завоёвывают и отвоёвывают). За все время здесь я лично никогда с подобным не сталкивался.
Как тебе в целом в Армении?
Как и в любой стране, тут есть свои минусы и плюсы. К кое-чему сложно привыкнуть, так как очень сильно отличается от Европы. Например, ты идешь в государственную больницу, вызываешь лифт, а в нем сидит женщина и нажимает за тебя на кнопки. Я не скажу, что это плохо, просто я такого нигде не видел. Например, я играл на Мальте и на Кипре, их нельзя сравнивать, там уклад жизни куда привычнее европейцам. Но в Армении есть свои плюсы: нет криминала, отлично относятся к детям, женщин уважают, пьяниц и наркоманов вообще не встретишь. Однако мне сложно сказать, мог бы я долго тут жить с семьей или нет.
Когда я играл в Азербайджане, то болельщики как-то обкидали камнями наш с Димой Кругловым автобус. Какие болельщики в Армении?
Армяне вообще такой народ, если ты их не трогаешь, то и они тебя не будут трогать. Если говорить о болельщиках, то мне кажется в Армении сложно с дисциплиной. Например, мы играли в отборочном этапе Еврокубков и нам из УЕФА делали предупреждение, в плоть до исключения. Несколько матчей подряд болельщики выбегали на поле, дрались с охраной. Я не понимаю, зачем они это делают. На местный чемпионат народу приходит как в Эстонии, а если это Еврокубки или сборная, то стадионы забиты полностью.
Как тебе еда в Армении?
Честно говоря, мы очень долго привыкали к еде, с животом были проблемы. Не только у меня, но и у всей семьи, у всех, кто приезжает. Возможно, из-за воды, хотя все говорят, ее можно пить, так как она горная. Но в итоге мы перешли на бутилированную воду: сейчас все в порядке.
Про местный шашлык расскажешь?
Я бы не сказал, что тут суперский шашлык, да, конечно, пробовал хороший, но пробовал и не самый лучший.
Как ты передвигаешься по городу, если на машине, то насколько движение отличается от Эстонии?
Передвигаюсь я на такси, так как оно дешевле, если сравнивать с европейскими ценами. Такое ощущение, что правил дорожного движения тут вообще нет. Тут устроено так, если ты едешь по правилам, то ты неправильно едешь. В Армении я бы за руль сесть не рискнул.