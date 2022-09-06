Футболист сборной Эстонии играет в Армении: у нас есть игроки из Украины и России. Теперь их дружба охладела

Никита Баранов - воспитанник таллиннского футбольного клуба „Пума“. Большую часть своей карьеры он провел в столичной „Флоре“, откуда перешел в чемпионат Норвегии, где выступал за „Кристиансунн“ и „Согндал“. В послужном списке Никиты присутствуют также чемпионаты Болгарии, Кипра, Мальты, а теперь и Армении.

В „Пюник“ Никита Баранов перешел в 2021 году и сыграл за клуб 25 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу - солидно для центрального защитника. В 2022 году команда из Еревана заняла первое место в чемпионате и пробилась в Лигу конференций (третий по силе Еврокубковый турнир), однако начало сезона у Никиты сложилось не так гладко, как у его команды.

У тебя была травма, как ты себя чувствуешь сейчас?

Мне делали операцию в Эстонии 12 июля, я полностью восстановился после травмы. Сейчас тренируюсь в общей группе, потихоньку набираю форму, так как из-за травмы я пропустил 2 месяца. Сейчас все идет по плану, я даже восстановился на 2 недели раньше запланированного срока.

Какая именно была травма?

Это называется сесамоидит (острое воспаление сесамовидных костей - маленьких косточек на большом пальце ноги - прим.ред.). В итоге одна из косточек у меня деформировалась и поменяла форму, что очень давило и мешало при беге. Я очень долго играл на обезболивающих и делал блокады, но это не помогало. Я поговорил с врачом сборной Эстонии, он посоветовал не оттягивать, а сделать (операцию) и забыть. Я решил сразу сделать, да был риск, так как никто не может дать гарантии. Результатом я доволен, у меня все прошло и я вернулся к тренировкам.

Насколько серьезная конкуренция в клубе, будет легко вернуться в состав после травмы?