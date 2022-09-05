05.09.2022, 11:06
ВИДЕО | У российского посольства в Кабуле подорвался террорист-смертник, могли погибнуть до 20 человек(4)
ФОТО: | Ekspress Meedia
У посольства России в Кабуле в Афганистане подорвался террорист-смертник. По сообщению СМИ, мужчина взорвал себя в очереди для получения виз, пишет телеграм-канал Baza.
Число погибших у российского посольства может достигать 20 человек. Таковы предварительные данные. Погибли как минимум два дипломата. Об этом пишет журналист Биляль Сарвари.
Теракт у консульского отдела посольства России в Кабуле произошёл в момент, когда сотрудник отдела вышел, чтобы зачитать список ожидавших в очереди на визу, сообщают афганские СМИ. У посольства собрались студенты, а также афганцы с российскими визами. Бомбу привел в действие террорист-смертник.