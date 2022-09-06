Результаты опроса: каждый второй житель Эстонии ежедневно использует ноутбук как по рабочим, так и по личным вопросам

Согласно вышеупомянутому исследованию Norstat, почти каждый житель Эстонии пользуется компьютером. Согласно опросу, больше всего ноутбуков в Эстонии использует молодое поколение - 76% в возрасте 25-34 года, но в то же время и более 60% пользователей в возрастной группе от 35 до 54 лет. И хотя среди пожилых людей больше тех, кто использует настольные компьютеры, но и в этой возрастной группе доля пользователей ноутбуков все же выше (48% пользователей ноутбуков и 43% пользователей настольных компьютеров в возрастном сегменте 65+).



„Такие изменения в привычках использования компьютеров и особенно рост числа пользователей ноутбуков в последние годы вполне ожидаемы, учитывая влияние мобильного образа жизни и удаленной работы. Таким образом, возросла потребность в устройствах, которые удобно брать с собой и которые позволяют работать с компьютером где угодно или использовать его для других целей“, — пояснила эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина. „Сегодня ноутбуки также используются в сочетании с дополнительными мониторами, чтобы сделать условия работы более эргономичными. Таким образом, ноутбук можно легко использовать для решения самых разных задач и в разнообразных ситуациях“.



Согласно опросу, компьютеры в основном используются для работы (48%), в то время как почти каждый третий пользователь имеет личный компьютер в основном для повседневных задач - таких как оплата счетов или чтение новостей (29%). 16% пользователей ноутбуков в Эстонии ежедневно используют устройства в основном для проведения свободного времени и развлечения.



„Главным образом для работы используют ноутбук 25-54-летние жители Эстонии (60%), а для пользователей постарше ноутбук является важным помощником в выполнении бытовых задач – например, при оплате счетов (51% в возрастной группе 65+). Из-за пандемии многим жителям, в том числе пожилым, пришлось приспосабливаться к ситуации и изучать возможности, предлагаемые цифровым миром, поэтому ноутбуки быстро попадают во все большее число домохозяйств“, — говорит эксперт Huawei.



По словам Мишиной, чем больше пользователь разбирается в цифровых технологиях, тем больше он обращает внимание на различные функции и показатели смарт-устройств. Например, большой экран ноутбука является самой важной характеристикой компьютера, на что указали 64% респондентов в опросе Norstat, проведенном по заказу Huawei. Пользователи также ценят высокую производительность компьютера (60%), быстрое и простое подключение к другим устройствам (52%), малый вес (50%), полноразмерную клавиатуру с правыми цифровыми клавишами (38%), а также возможность быстрой зарядки и защитная для глаз пользователя технология (обе функции указали 37% опрошенных).



„Растущий спрос на рынке ноутбуков также вынуждает разработчиков и поставщиков технологий создавать решения для каждой потребности пользователя и придумывать устройства с новыми функциями, и еще более высокой производительностью“, — объясняет Екатерина Мишина, приводя в качестве примера последние модели ноутбуков Huawei, такие как MateBook D 16, который разработан для того, чтобы одновременно можно было работать с большими файлами и просматривать веб-страницы, и при этом не перегревая компьютер из-за чрезмерного объема данных.



Мишина считает, что по мере того, как удаленная работа становится все более удобной формой занятости благодаря ее преимуществам, важность ноутбуков среди пользователей смарт-устройств будет возрастать еще больше, так как это позволяет адаптировать устройство под нужды и ситуацию каждого человека — будь то для повседневной работы или для личных вопросов.



Исследование-опрос привычек использования компьютеров жителями Эстонии было проведено предприятием Norstat по заказу технологической компании Huawei летом 2022 года, в опросе принял участие 301 человек в возрасте 25-65+ лет.