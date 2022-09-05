Скандал на скандале: Грузия сенсационно обыграла Турцию, драка в подсобном помещении, турки грозят снятием с Евробаскета
В Тбилиси состоялся матч 3-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022, в котором сборная Грузии встречалась с национальной командой Турции. Матч завершился в пользу подопечных Элиаса Зуроса со счётом 88:83 (ОТ).
Самым результативным игроком встречи стал Александр Мамукелашвили, который записал на свой счёт 20 очков. У турок наилучшую результативность продемонстрировал Алперен Шенгюн — 19 очков.
Национальная команда Турции подала официальный протест на исход матча с Грузией в связи с тем, что в четвёртой четверти после потасовки Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе с игрового времени было снято 22 секунды. Когда судьи зафиксировали фол у Санадзе, до конца основного времени встречи оставалось 4:48. Однако когда были выполнены штрафные броски, счётчик уже показывал 4:26.
Стоит отметить, что и Коркмаз, и Санадзе получили технические фолы. После дополнительного рассмотрения оба игрока были удалены. Во время этого эпизода болельщики с арены начали бросать на площадку различные предметы. Чтобы всё успокоилось, потребовалось около 10 минут.
По словам турецкой команды, на Коркмаза было совершено нападение в подтрибунном помещении. „Я обращаюсь в ФИБА. Не позволяйте никому считать нас за дураков. Нам предоставят видеозаписи с камер из этого коридора поминутно. Если этого не произойдёт, мы покинем турнир“, – сказал вице-президент Федерации баскетбола Турции Омер Онан.
„Когда Фуркан Коркмаз шёл по коридору к раздевалкам с нашим тренером, игроки сборной Грузии напали на него вместе с удалённым игроком (Дуда Санадзе. — Прим. „Чемпионата“) и полицией. Такое не должно происходить. По окончании матча 30 полицейских спровоцировали драку. Нам пришлось вступить в драку с грузинской полицией“, — приводит слова Онана Eurohoops.
Названы имена трёх грузинских баскетболистов, которые напали на игрока национальной команды Турции после матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу. Как сообщает журналист Исмаил Сенол в своём „твиттере“, среди нападавших на игрока сборной Турции Фуркана Коркмаза были Торнике Шенгелия, Гога Битадзе и Дуда Санадзе.
„Это были игроки, которые не играли, Шенгелия… Сразу три человека направились в раздевалку? Я был и игроком, и менеджером, и это первый раз, когда я вижу что-то подобное в своей жизни. Что вместе собираются такие беспощадные, такие неконструктивные люди. ФИБА виновата в этом“, — приводит слова Онана T24.
„Мы приехали в Грузию, ожидая, что окажемся в стране-сестре. Да, сегодня были трения между игроками на площадке, но то, что произошло после, принять невозможно. Игроки могут враждовать во время матча, но они друзья после него. Очень жаль, что охранники также были вовлечены в инцидент. Конечно, Грузия выиграла матч, их я поздравляю, но дело не в этом. По-настоящему важно то, что случилось в коридорах“, — сказал Демир после матча.
Источник - Чемпионат
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