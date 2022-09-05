Скандал на скандале: Грузия сенсационно обыграла Турцию, драка в подсобном помещении, турки грозят снятием с Евробаскета

Самым результативным игроком встречи стал Александр Мамукелашвили, который записал на свой счёт 20 очков. У турок наилучшую результативность продемонстрировал Алперен Шенгюн — 19 очков.

Национальная команда Турции подала официальный протест на исход матча с Грузией в связи с тем, что в четвёртой четверти после потасовки Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе с игрового времени было снято 22 секунды. Когда судьи зафиксировали фол у Санадзе, до конца основного времени встречи оставалось 4:48. Однако когда были выполнены штрафные броски, счётчик уже показывал 4:26.

Стоит отметить, что и Коркмаз, и Санадзе получили технические фолы. После дополнительного рассмотрения оба игрока были удалены. Во время этого эпизода болельщики с арены начали бросать на площадку различные предметы. Чтобы всё успокоилось, потребовалось около 10 минут.

По словам турецкой команды, на Коркмаза было совершено нападение в подтрибунном помещении. „Я обращаюсь в ФИБА. Не позволяйте никому считать нас за дураков. Нам предоставят видеозаписи с камер из этого коридора поминутно. Если этого не произойдёт, мы покинем турнир“, – сказал вице-президент Федерации баскетбола Турции Омер Онан.

„Когда Фуркан Коркмаз шёл по коридору к раздевалкам с нашим тренером, игроки сборной Грузии напали на него вместе с удалённым игроком (Дуда Санадзе. — Прим. „Чемпионата“) и полицией. Такое не должно происходить. По окончании матча 30 полицейских спровоцировали драку. Нам пришлось вступить в драку с грузинской полицией“, — приводит слова Онана Eurohoops.

Названы имена трёх грузинских баскетболистов, которые напали на игрока национальной команды Турции после матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу. Как сообщает журналист Исмаил Сенол в своём „твиттере“, среди нападавших на игрока сборной Турции Фуркана Коркмаза были Торнике Шенгелия, Гога Битадзе и Дуда Санадзе.