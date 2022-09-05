10 человек погибли, 15 ранены в результате нападений с ножом в Канаде

Жертвы нападавших были обнаружены в 13 разных местах, в том числе в общине канадских индейцев кри Джеймс Смит и деревне Уэлдон.

Полиция назвала имена подозреваемых в нападениях - это Дэмиен Сандерсон, 31 год, и Майлз Сандерсон, 30 лет. Неизвестно, являются ли они родственниками. По заявлению полиции, они вооружены и опасны и по-прежнему находятся в бегах.

В последний раз их видели в столице провинции Реджайне, примерно в 280 км к югу от Уэлдона, в воскресенье днем.

В резервации Джеймс Смит объявлено чрезвычайное положение - эта мера, по заявлению властей, является ответом на „многочисленные убийства и нападения“ на членов общины коренных народов Канады в воскресенье.

Для оказания помощи пострадавшим открыты два центра экстренной помощи.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападения „ужасающими и душераздирающими“.

„Я думаю о тех, кто потерял любимого человека, и о тех, кто получил ранения“, - написал он в „Твиттере“.

Марко Мендичино, министр общественной безопасности Канады, ранее призвал жителей Саскачевана „оставаться в укрытиях“, так как по всей обширной территории провинции ищут нападавших.

„Просьба ко всем жителям Саскачевана, особенно тем, кто находится в непосредственной близости от района проживания коренного народа кри Джеймс Смит, оставаться в укрытии“, - написал он в „Твиттере“.

„Подозреваемые могут находиться в черном Nissan Rogue“, - заявила Королевская канадская конная полиция (RCMP) Саскачевана, предупредив всех, кто увидит подозреваемых или этот автомобиль, держаться подальше и звонить в полицию.

Местная полиция призывает подозреваемых сдаться властям.

„Если Дэмиен и Майлз слушают или получают эту информацию, я прошу их сдаться полиции“, - призвала помощник комиссара Ронда Блэкмор.

Премьер Саскачевана Скотт Мо назвал нападения „бессмысленным насилием“.

„Весь Саскачеван скорбит вместе с жертвами и их семьями“, - написал он в „Твиттере“.