Скандал на ЧЕ по баскетболу: Литва подала протест из-за решения судей

В конце третьей четверти главный тренер сборной Германии Горди Херберт получил технический фол, однако арбитры не дали литовской команде исполнить штрафной бросок.

Перед техническим фолом Херберта немецкий разыгрывающий Маодо Ло сфолил на Йонасе Валанчюнасе при броске. Согласно правилам ФИБА, штрафной бросок за технический фол должен быть выполнен до того, как пробиваются два штрафных за обычный фол при броске. Тем не менее, литовец исполнил только два штрафных за обычный фол, смазав оба броска, после чего немцы забрали подбор.

Изначально в официальном протоколе матча зафиксировали три промаха с линии штрафных. Позже один промах был удален.

Главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис заявил, что судьи хотели исправить ошибку, которую они допустили в третьей четверти.

„Немцы выступили против того, чтобы предоставить нам штрафной бросок, и заявили, что подадут протест, а судьи боялись принять решение.

Игра была настолько равной, что мы придираемся к каждой мелочи“, – сказал тренер.

По словам Максвитиса, когда он спросил судью, почему Литва не получила третий штрафной, судья приказал ему сесть.

Тренер не ожидает, что протест что-то существенно изменит.

Литва проиграла Германии во втором овертайме со счетом 107:109.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.