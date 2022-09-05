Худший старт в истории: Литва проиграла Германии и потерпела третье поражение подряд на ЧЕ

В группе B литовцы, проигравшие Словении и Франции в первых двух турах, в воскресенье встречались с хозяевами турнира, немцами. Германия выиграла матч во втором овертайме со счетом 109:107 (19:19, 27:22, 20:24, 23:24, 7:7, 13:11).

Мартинас Эходас сократил отставание в счете до 107-109 за 1:20 до конца второго овертайма. После этого ни одна из команд больше забросить не смогла. У литовцев еще был шанс переломить ход встречи в свою пользу на последних секундах, но сначала Игнас Браздейкис промахнулся во время двухочкового броска, а потом Арнас Буткявичюс, во время трехочкового броска на последней секунде.