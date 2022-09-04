Военный дневник
04.09.2022, 22:00

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (193-й день) | На Запорожской АЭС по-прежнему неспокойно, стороны вновь подняли тему переговоров

 
Украинский военный поднимает флаг над зданием в Высокополье
Украинский военный поднимает флаг над зданием в Высокополье
ФОТО: Кирилл Тимошенко | Facebook

Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.

  • С начала войны в Украине погибли 382 ребенка. Об этом заявили в генпрокуратуре страны. Еще 740 детей получили ранения различной степени тяжести. Больше всего детей погибли и пострадали в Донецкой, Харьковской, Киевской и Николаевской областях.

    В Россию с начала войны незаконно вывезли более семи тысяч украинских детей, утверждает омбудсмен Верховной рады.

  • Подконтрольные России власти Энергодара заявили о попадании украинского снаряда в энергоблок Запорожской АЭС. „Одно из попаданий — сквозное — было в энергоблок, [это был] артиллерийский снаряд. Была у меня фотография. [Энергоблок] нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии“, — сказал назначенный российскими военными временный глава города Александр Волга.

  • В результате обстрела Киевского района Харькова сгорел ресторанный комплекс. Как сообщили в ГСЧС, все постройки были деревянными, поэтому сразу после ракетного удара возник пожар и охватил почти всю территорию комплекса - 2200 кв. м.. Сгорели два основных здания и летний павильон заведения. Предварительно, без пострадавших.

  • Украинские власти пригрозили уголовной ответственностью за участие в референдумах на оккупированных территориях. Вице-премьер Ирина Верещук призвала украинцев эвакуироваться с оккупированных территорий и пригрозила, что им грозит уголовная ответственность за участие в референдумах, которые планируют провести российские власти.

    „Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в референдуме, или побуждение к участию в референдуме, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией“, — сообщила Верещук.

  • В сети сообщают, что украинские войска освободили Высокополье в Херсонской области

    В социальных сетях сообщают, что украинские военные вернули под контроль Украины поселок Высокополье в Херсонской области. Разные источники утром в воскресенье опубликовали фотографию, на которой украинские солдаты поднимают национальный флаг - как утверждается, на здании больницы в Высокополье.

  • Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в очередной раз высказался о возможности переговоров между Россией и Украиной.

    Он подчеркнул, что переговоры возможны только на условиях Киева.

    „Еще раз напомню базовую аксиому. Переговоры возможны, но только на условиях Украины, после возвращения территорий и ликвидации криминальных анклавов“, - написал он.

  • Вечерняя сводка Генштаба ВСУ

    За последние сутки российская армия нанесла 14 ракетных и более 15 авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины. Пострадала гражданская инфраструктура в Харькове, Николаеве, Вознесенске, Очакове, населенном пункте Сухой Ставок.

    ВСУ удалось отбить атаки в районах населенных пунктов Краснополье, Бахмутское, Бахмут, Майорськ, Зайцевое, Кодема, Соледар и Первомайское.

    В здании школы населенного пункта Орлянское Запорожской области на первом этаже проживает около 70 российских военных. На втором этаже учатся дети. Во дворе школы размещена военная техника.

  • Замглавы офиса президента Украины фактически подтвердил освобождение населенного пункта Высокополье в Херсонской области

    Кирилл Тимошенко перепостил в фейсбуке ранее появившуюся в анонимных телеграм-каналах фотографию, где украинский военный поднимает флаг якобы над зданием в Высокополье. Каких-либо комментариев чиновник под фото не оставил.

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