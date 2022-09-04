ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (193-й день) | На Запорожской АЭС по-прежнему неспокойно, стороны вновь подняли тему переговоров
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
С начала войны в Украине погибли 382 ребенка. Об этом заявили в генпрокуратуре страны. Еще 740 детей получили ранения различной степени тяжести. Больше всего детей погибли и пострадали в Донецкой, Харьковской, Киевской и Николаевской областях.
В Россию с начала войны незаконно вывезли более семи тысяч украинских детей, утверждает омбудсмен Верховной рады.
Подконтрольные России власти Энергодара заявили о попадании украинского снаряда в энергоблок Запорожской АЭС. „Одно из попаданий — сквозное — было в энергоблок, [это был] артиллерийский снаряд. Была у меня фотография. [Энергоблок] нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии“, — сказал назначенный российскими военными временный глава города Александр Волга.
В результате обстрела Киевского района Харькова сгорел ресторанный комплекс. Как сообщили в ГСЧС, все постройки были деревянными, поэтому сразу после ракетного удара возник пожар и охватил почти всю территорию комплекса - 2200 кв. м.. Сгорели два основных здания и летний павильон заведения. Предварительно, без пострадавших.
Украинские власти пригрозили уголовной ответственностью за участие в референдумах на оккупированных территориях. Вице-премьер Ирина Верещук призвала украинцев эвакуироваться с оккупированных территорий и пригрозила, что им грозит уголовная ответственность за участие в референдумах, которые планируют провести российские власти.
„Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в референдуме, или побуждение к участию в референдуме, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией“, — сообщила Верещук.
В сети сообщают, что украинские войска освободили Высокополье в Херсонской области
В социальных сетях сообщают, что украинские военные вернули под контроль Украины поселок Высокополье в Херсонской области. Разные источники утром в воскресенье опубликовали фотографию, на которой украинские солдаты поднимают национальный флаг - как утверждается, на здании больницы в Высокополье.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в очередной раз высказался о возможности переговоров между Россией и Украиной.
Он подчеркнул, что переговоры возможны только на условиях Киева.
„Еще раз напомню базовую аксиому. Переговоры возможны, но только на условиях Украины, после возвращения территорий и ликвидации криминальных анклавов“, - написал он.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
За последние сутки российская армия нанесла 14 ракетных и более 15 авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины. Пострадала гражданская инфраструктура в Харькове, Николаеве, Вознесенске, Очакове, населенном пункте Сухой Ставок.
ВСУ удалось отбить атаки в районах населенных пунктов Краснополье, Бахмутское, Бахмут, Майорськ, Зайцевое, Кодема, Соледар и Первомайское.
В здании школы населенного пункта Орлянское Запорожской области на первом этаже проживает около 70 российских военных. На втором этаже учатся дети. Во дворе школы размещена военная техника.
Замглавы офиса президента Украины фактически подтвердил освобождение населенного пункта Высокополье в Херсонской области
Кирилл Тимошенко перепостил в фейсбуке ранее появившуюся в анонимных телеграм-каналах фотографию, где украинский военный поднимает флаг якобы над зданием в Высокополье. Каких-либо комментариев чиновник под фото не оставил.