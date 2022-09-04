ВИДЕО | The Insider: российские РСЗО ведут стрельбу с территории Запорожской АЭС(10)
Российские системы залпового огня находятся в непосредственной близости от энергоблока Запорожской атомной электростанции, сообщает DW со ссылкой на The Insider.
Издание The Insider опубликовало видео, на котором, как утверждают журналисты, запечатлена работа российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) с территории Запорожской атомной электростанции в ночь со 2 на 3 сентября. Эксперты независимого объединения Conflict Intelligence Team (CIT) согласились, что на кадрах видны трубы Запорожской ТЭС, которая находится неподалеку от станции.
„Съемка действительно ведется с противоположного берега Днепра, камера направлена на юг. Это значит, что место пуска РСЗО находится к западу от Запорожской ТЭС. Также к западу от ТЭС находится территория самой АЭС, но действительно ли реактивные снаряды запускают именно с территории станции, точно установить невозможно“, - подчеркнули в CIT.
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