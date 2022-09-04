ВИДЕО | Сборная Литвы по баскетболу потерпела второе поражение подряд

Проиграв Словении в первой игре, во второй игре Литва выигрывала 56:50 у Франции перед последней четвертью, но в итоге была вынуждена потерпеть очередное поражение.

Лучшим игроком в составе Франции стал Эван Фурнье, набравший 27 очков. Самыми результативными литовцами стал Йонас Валанчюнас с 15 очками и Рокас Йокубайтис, набравший 14 очков.

Главные моменты встречи:

В других матчах группы B, состоявшихся в субботу, Словения обыграла Венгрию со счетом 103:88, а Германия была сильнее Боснии и Герцеговины 92:82.

Турнирная таблица: