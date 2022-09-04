Елена Зеленская: „Цены растут и в Украине тоже. Но вдобавок у нас убивают людей“

В августе во время визита в Киев по случаю Дня независимости Украины уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что семьям по всей Европе придется столкнуться с повышением цен на жизнь, но поддержка Украины на Западе не должна ослабнуть, чтобы страна могла противостоять российской агрессии.

„Поэтому когда вы считаете копейки на своих банковских счетах или в своих карманах, мы делаем то же самое, и вдобавок мы считаем наших убитых“, - добавила первая леди Украины.

„Я понимаю, что ситуация очень тяжелая. Но давайте вспомним, что за время эпидемии Covid-19, которая до сих пор продолжается, взлетали цены, и Украины это тоже коснулось. Цены растут и в Украине тоже. Но вдобавок у нас убивают людей“, - сказала Зеленская.

Ведущая Би-би-си Лора Кунсберг спросила Зеленскую, какие слова она передала бы жителям Британии, чьи счета за электричество и газ должны вырасти в несколько раз этой зимой - во многом, из-за развязанной Россией войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена женаты с 2003 года и имеют двоих детей. С 24 февраля, когда началось нападение России на Украину, они видятся редко, но каждый день разговаривают по телефону, поделилась Елена Зеленская.

Зеленская не занимает никакого официального поста в украинском правительстве, но все шесть с лишним месяцев войны проводит встречи с мировыми политиками, общественными организациями и журналистами, призывая их поддерживать Украину.

Обширное интервью с Еленой Зеленской в четверг записала в президентском дворце Киева ведущая Би-би-си Лора Кунсберг. Оно выйдет на британском телевидении в воскресенье.

„Если поддержка будет сильной, этот период будет короче“, - добавила она, попросив западный мир не забывать о людях, непосредственно пострадавших от боевых действий.

„Люди должны понимать, что [виной в экономическом кризисе в Европе] - не поддержка, которую Запад оказывает Украине, а действия России“, - подчеркнула Зеленская.

Елена Зеленская призвала Запад продолжать поддерживать Украину, несмотря на экономический кризис и выразила надежду, что человеческие жертвы ее страны не будут забыты.

Экономисты прогнозируют, что в Великобритании инфляция в этом году взлетит до 13,3%, рекордной отметки за 42 года, а экономический рост будет минимальным на протяжении ближайшего года.

По оценке британского Центробанка, основной причиной инфляции и низкого экономического роста в стране является резкий рост мировых цен на газ и электричество, спровоцированный российским нападением на Украину.

Европейские страны обвиняют Россию в том, что будучи одним из крупнейших поставщиков энергоносителей в мире, она использует газ в качестве экономического оружия и в ответ на противовоенные санкции ограничивает его поставки, провоцируя резкий рост мировых цен.

Последним инцидентом, укрепившим уверенность Запада в этой тактике Кремля, стало отключение на прошлой неделе поставок газа в Европу по трубопроводу „Северный поток“. Поставки должны были восстановиться в ночь на субботу, но этого якобы по техническим причинам не произошло, и „Газпром“ не предоставил дат, когда эти проблемы могут быть решены.

Напоминания о человеческих жертвах

Признавая эконмические последствия поддержки Украины для стран-союзников, Елена Зеленская также подчеркнула в интервью Би-би-си, насколько важно для нее продолжать напоминать миру о человеческих жертвах российской войны в ее государстве.

Людям из других стран сложно осознать в полной мере, какой эффект оказывает война на жизнь в Украине, сказала Зеленская, поэтому просто необходимо продолжать рассказывать истории людей, непосредственно страдающих от конфликта.

Она привела в пример видео с украинским мальчиком, в слезах пересекавшим польскую границу, которое в марте разошлось по западным СМИ. Родители по всему миру просто не могли оставаться равнодушными, считает Зеленская.

„Я думаю, что отцы и матери, посмотревшие это видео, не могли не расплакаться. Я всегда ставлю себя на место других и думаю, что все, абсолютно все люди на Земле, почувствовали бы то же самое“, - сказала она.