На Камчатке при восхождении на вулкан погибли шесть человек. Операция по спасению выживших продолжается

„Еще один человек, который ранее находился без сознания, умер. Общее число погибших на данный момент составляет шесть человек“, - цитирует ТАСС источник в медицинских службах.

Все погибшие были участниками группы из 12 человек, которые 30 августа отправились в турпоход для восхождения на вулкан Ключевая сопка.

3 сентября туристы начали восхождение с высоты 3,3 тысячи метров. На высоте около 4,2 тысячи метров при падении с высоты погибли пять человек, спустя несколько часов число жертв возросло до шести.

Сообщается, что один из гидов сломал ногу. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в МЧС, оказывает помощь пострадавшим.

Два человека из группы находятся в лагере на высоте 3300 м и ждут прибытия спасателей, остальные - остаются на высоте более 4000 м. Самостоятельно спуститься с высоты в 4 тысячи метров туристы не могут: все ослаблены длительным походом и недостатком кислорода, сообщает телеграм-канал „112“.

Ключевская сопка (Ключевской вулкан) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота составляет 4,8 тыс. метров.

Спасательная операция

Спасатели пока не смогли добраться до пострадавших туристов. Вылетевший накануне вертолет Ми-8 не смог приземлиться возле лагеря из-за погодных условий и вернулся.

„Планировалось, что они приземлятся на высоте 3 300 метров, однако из-за низкой облачности этого сделать не удалось. В настоящее время борт со спасателями и медиками повторно вылетел в район происшествия. Высота, на которую он приземлится, будет рассчитываться в зависимости от погодных условий“, - сообщили в воскресенье в пресс-службе ЦОД в Камчатском крае.

Параллельно к вылету готовится еще один вертолет. В районе вулкана сильная облачность, ветер до 15 метров в секунду и осадки. Температура воздуха в горной местности может опускаться до минус 9 градусов Цельсия, пишет агентство ТАСС.

В любом случае спасатели не смогут сразу отправиться на помощь к пострадавшим - им еще предстоит пройти акклиматизацию.

К туристам также направлена наземная группа спасателей в составе 15 человек.