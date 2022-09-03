„Заслужил бессрочный отпуск“: Кадыров заявил о желании уйти в отставку

- Узнал, что я самый долгожитель среди глав субъектов. На первом месте. Уже 15 лет как руковожу республикой. У нас - у кавказцев и у чеченцев, есть пословица: „Каким бы гость не был уважаемым и долгожданным, если он вовремя уезжает, то это приятно“. Думаю, мое время тоже пришло, пока меня не выгнали. Такие дела. Кажется, я уже старый, когда-то был молодым и неопытным. И сейчас таким остался - неопытным, но молодость прошла. Такие дела. Об этом начали думать и постараемся, чтобы вовремя уйти, - рассказывает чеченский лидер в ролике своим подписчикам.