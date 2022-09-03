В Украине погиб лидер подмосковной ОПГ, осужденный на 25 лет за убийство пяти человек. Путин посмертно наградил его за отвагу

Непаратова и восьмерых его сообщников осудили в 2013 году. По версии следствия, в 2009-2010 годы они убили пять человек в районе Сергиева Посада в Подмосковье. Некоторые из погибших были его должниками, другие были убиты в ходе разбойных нападений, сообщал Следственный комитет.

Согласно справке о смерти Непаратова, он погиб 5 августа в районе Бахмута Донецкой области в результате осколочного ранения головы.

Как следует из опубликованных фотографий, 16 августа Владимир Путин посмертно наградил Непаратова „за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения задач специальной военной операции“. Gulagu.net опубликовал фотографию как самой медали „За отвагу“, так и выписки из указа президента России.

О том, что в российских колониях набирают заключенных для участия в войне против Украины, СМИ пишут с июля. В некоторые колонии, как сообщалось, лично приезжал для агитации Евгений Пригожин — петербургский бизнесмен, которого связывают с участвующей в войне ЧВК Вагнера.