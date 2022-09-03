В Украине погиб лидер подмосковной ОПГ, осужденный на 25 лет за убийство пяти человек. Путин посмертно наградил его за отвагу(24)
Российский заключенный Иван Непаратов, осужденный на 25 лет за убийства, разбой, похищения, вымогательства и другие преступления, погиб на войне в Украине и был посмертно награжден Владимиром Путиным. Фотографии соответствующих документов опубликовали The Insider и проект Gulagu.net, не уточняя происхождение этих материалов, пишет Meduza.
Непаратова и восьмерых его сообщников осудили в 2013 году. По версии следствия, в 2009-2010 годы они убили пять человек в районе Сергиева Посада в Подмосковье. Некоторые из погибших были его должниками, другие были убиты в ходе разбойных нападений, сообщал Следственный комитет.
Согласно справке о смерти Непаратова, он погиб 5 августа в районе Бахмута Донецкой области в результате осколочного ранения головы.
Как следует из опубликованных фотографий, 16 августа Владимир Путин посмертно наградил Непаратова „за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения задач специальной военной операции“. Gulagu.net опубликовал фотографию как самой медали „За отвагу“, так и выписки из указа президента России.
О том, что в российских колониях набирают заключенных для участия в войне против Украины, СМИ пишут с июля. В некоторые колонии, как сообщалось, лично приезжал для агитации Евгений Пригожин — петербургский бизнесмен, которого связывают с участвующей в войне ЧВК Вагнера.