ЧП в Латвии: мужчина выбросился с балкона после вероятного убийства жены

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, 1 сентября около девяти часов вечера в оперативные службы поступил звонок от очевидца, который сообщил, что мужчина в Зиепниеккалнсе собирается прыгнуть с балкона. Когда на место прибыли экстренные службы, оказалось, что дверь квартиры заперта, поэтому было принято решение взломать ее.