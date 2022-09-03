Еленовка: что на самом деле произошло в колонии с бойцами „Азова“ и почему версии России доверять нельзя

После долгой и отчаянной обороны Мариуполя, завершившейся в апокалиптических руинах металлургического гиганта „ Азовсталь “, за служащими „Азова“ закрепилась репутация самых бесстрашных бойцов Украины.

В числе содержащихся там военнопленных - сотни бойцов полка „ Азов “. Он был создан в 2014 году как добровольческий батальон и сначала имел ультраправый характер, но позже был реорганизован и вошел в состав Национальной гвардии Украины

Сейчас в колонии содержатся тысячи пленных - от гражданских волонтеров до украинских военных. Всех их захватили на юге и востоке страны - либо пророссийские силы так называемой „ ДНР “, либо непосредственно российские войска.

Пенитенциарное заведение в Еленовке официально известно как Волновахская исправительная колония №120. Именно под таким названием оно работало с 1999 года - и до 2014-го, когда его захватили пророссийские силы.

Кроме того, Би-би-си обратилась за комментарием в министерство обороны России, но ответа не последовало.

Мы также взяли интервью у семи бывших военнопленных, которые были освобождены всего за несколько недель до нападения. Они описывают мрачную картину жизни в Еленовке незадолго до трагедии.

Внимательно изучив фотографии из российских источников, мы поговорили с экспертами по баллистике и криминалистике, чтобы выяснить, что именно произошло - и чего совершенно точно не происходило - в исправительной колонии №120.

Трагедия, шокировавшая всю Украину и спровоцировавшая массовые протесты во многих странах мира, унесла жизни по меньшей мере 50 сдавшихся в плен украинских военных. Еще 73 человека получили ранения. Произошло всё на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики: село Еленовка находится под контролем пророссийских сил с 2014 года, когда на востоке страны началась война.

Кадры, сделанные на месте взрыва, ужасны. На них видны обугленные тела, лежащие среди груды двухярусных металлических кроватей. Снаружи, на бетонной плите, тел еще больше.

При этом, несмотря на ужасающие последствия взрыва внутри здания, само оно устояло и даже не было слишком повреждено. По словам эксперта, РСЗО типа HIMARS, наносит куда более серьезные повреждения.

„Не может быть, чтобы причиной разрушений была [реактивная система залпового огня]“, - уверен Боб Седдон, бывший главный технический специалист британской армии по боеприпасам. По его словам, заметные на фото разрушения слишком локализованы.

Би-би-си поговорила с шестью экспертами по вооружениям и криминалистике, чтобы изучить доказательства - спутниковые снимки и видео разрушенного здания - и внимательно проанализировать заявления России о том, что Украина якобы обстреляла пленных ракетами.

Бывшие пленные говорят, что это здание было расположено в промышленной зоне, далеко от основных бараков, в которых их держали.

На спутниковом снимке, сделанном на следующий день после нападения, видно одно здание, значительно пострадавшее в результате взрыва.

Лидер так называемой „ДНР“ Денис Пушилин заявил, что ВСУ намеренно ударили по Еленовке, чтобы скрыть военные преступления и уничтожить своих бойцов, которые начали давать показания. В частности, о нападениях на гражданское население, которые, по словам Пушилина, осуществлялись по личному приказу Зеленского.

Российские власти также продемонстрировали обломки боеприпаса HIMARS, которые якобы были найдены на месте происшествия.

„Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несут лично [президент Украины Владимир] Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон“, - заявил официальный представитель министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Из заявлений украинской власти и списка погибших, который обнародовали власти РФ, можно сделать вывод, что большинство погибших и раненых были именно из „Азова“.

Эксперты аналитической компании McKenzie Intelligence Services, которые изучают военные травмы, считают, что некоторые из людей, чьи тела видны на кадрах, снятых возле ангара, могли обгореть уже после смерти.

Без доступа к месту преступления невозможно точно сказать, что именно произошло той страшной ночью. Но даже по внешнему виду здания становится очевидно, что пленных держали в плохих условиях.

Би-би-си обратилась к украинским властям с просьбой предоставить более детальную информацию по поводу перехваченной записи, однако официальный Киев от комментариев отказался.

Один из мужчин говорит, что снаряды из российских „Градов“ выпустили в воздух, чтобы заглушить звук взрыва внутри помещения, и что „скорее всего, взрывное устройство было заложено заранее“.

Аудиозапись украинские власти обнародовали через несколько часов после того, как Москва возложила ответственность за обстрел колонии на ВСУ. На ней двое неизвестных обсуждают, как всего за два дня до взрыва 200 бойцов „Азова“ были якобы перемещены из барака в изолированный индустриальный ангар.

Одним из весьма сомнительных доказательств, независимого подтверждения которому нам найти так и не удалось, был телефонный звонок, якобы перехваченный украинскими спецслужбами.

На сайте CAT-UXO, который специализируется на распространении информации о взрывчатых веществах, указано: „Такое устройство могло быть использовано для нанесения вреда в результате пожара или уничтожения доказательств для судебной экспертизы“.

Пит Нортон, специалист по взрывотехнике и технике безопасности в британской Академии обороны в Шривенхеме, на основе имеющихся весьма ограниченных сведений делает вывод, что „взрывной заряд, возможно, усиленный топливом“, был размещен внутри здания.

Судя по всему, в данном случае был применен некий метод сжигания, считает другой эксперт - Салейха Ахсан, британский врач с большим опытом работы в зонах конфликта.

Кроме того, тела внутри здания, которые можно увидеть на кадрах российских СМИ, были целыми, а не разлетелись на отдельные фрагменты, отмечает доктор Шехан Хеттиарачи, ведущий хирург и главный травматолог Имперского колледжа Лондона.

Подчеркивая, что их выводы основываются только на одном видео, специалисты говорят, что некоторые тела кажутся „истощенными и страдавшими от недоедания“. А это, по их словам, свидетельствует о крайне низком уровне обращения в Еленовском СИЗО с военнопленными

Аналитики из SOAR, компании, которая занимается составлением карт на основе спутниковых снимков, указывают на еще одно доказательство, присутствовавшее до взрыва: раскопанная земля.

Украинские чиновники заявили журналистам, что на спутниковых снимках видны следы выкопанных могил и что тюрьма готовилась хоронить погибших. Однако только этих изображений недостаточно, чтобы подтвердить какие-либо захоронения или намерение их делать.

Мы также поговорили с семью бывшими заключенными Еленовской колонии. Их освободили за несколько недель до взрыва, и ни один из них не знает, почему их внезапно отпустили вместе с десятками других.

Независимо друг от друга все они описывают одну и ту же картину: переполненные бараки, плохие санитарные условия и травля со стороны охранников. Все также утверждают, что самыми трудными были первые несколько недель, пока пленных допрашивали и готовили к переводу в постоянные бараки.

„Все время было слышно, как бьют кого-то из пленных. При этом фоном включали громкую музыку, чтобы заглушить крики избиваемых людей“, - рассказал водитель-волонтер Константин Величко, которого задержали, когда он помогал вывозить людей из Мариуполя.

Все говорили, что после перевода в обычные бараки бытовые условия стали получше. Но непреходящий страх попасться охранникам под горячую руку никуда не делся.

„Начальник тюрьмы сказал мне прямым текстом, что мы - его рабы“, - вспоминает инженер Руслан, который пробыл в колонии больше трех месяцев за то, что помогал украинцам бежать от обстрелов Мариуполя.