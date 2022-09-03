ФОТО | Сборная Эстонии по баскетболу потерпела крайне болезненное поражение от Украины на чемпионате Европы

Эстония вышла вперед со счетом 10:0 и после первой четверти выигрывала 21:15. После первой половины Украины почти сравняла счёт 35:33.

Украинские игроки до самой последней минуты находились в роли преследователя, и впервые выйти вперед им удалось только за 52 секунды до конца, когда Илья Сидоров вывел украинцев вперед 74:73.

Хотя после этого эстонские баскетболисты смогли провести две атаки, но не смогли попасть в корзину, и матч завершился промахом с трехочковой отметки Кристьяна Кулламяэ.

Следущая игру сборная Эстонии проведёт 5 сентября против сборной Хорватии, начало встречи в 15:15.

До матча:

Эстония начала турнир в подгруппе „C“ с поражения от Италии 62:83, Украина победила Великобританию 90:61.

Четыре лучшие из шести сборных выходят в 1/8 финала. Если не будет сюрпризов, Эстония, Украина и Великобритания между собой разыграют путевку за выход в следующий раунд, для выхода потребуется две победы. В случае сегодняшнего поражения, Эстонии будет крайне сложно одержать две победы, ведь кроме матча с Великобританией, Эстонских баскетболистов ждут игры с Хорватией и Грецией.

Теоретически Эстония, Украина и Великобритания могут закончить турнир с одной победой. Для этого Эстония должна победить Украину и проиграть Великобритании. Будет считаться разница забитых и пропущенных мячей. На практике, благодаря пятничной победе с 29 очками, Украина уже имеет большое преимущество, и рассчитывать на этот вариант нет смысла.

„Украина — совсем другая сборная, по сравнению с Италией. В Италии нет игроков выше 210 см, а в Украине их достаточно“, - сказал после матча с Италией главный тренер эстонской сборной Юкка Тойяла.

Украинскими центровыми являются Алексей Лен ростом 215 см и Артем Пустовой ростом 216 см. Владимир Герун ростом 211 см был в стартовой пятерке против англичан.