Главный тренер сборной Турции: в Тбилиси очень плохая атмосфера на матчах Евробаскета

„У нас большая цель на этом турнире, и чтобы достичь её, мы должны минимизировать свои ошибки. Хочу, чтобы моя команды играла хорошо. Нужно больше гибкости и в нападении, и в обороне. Допускаю, что в первой игре могло сказать волнение от старта турнира. Кроме того, дело может быть в недостатке концентрации, потому что здесь, в Тбилиси, очень плохая атмосфера на матчах. Зрителей нет, за исключением игр Грузии. Но нам удалось стартовать с победы“, — приводит слова Атамана Eurohoops.