В Ласнамяэ построят новый ресторан McDonald's

В среду был заложен краеугольный камень здания, строящегося по адресу Й.Смуули теэ, 43 в Таллинне, а также состоялся праздник остропилки. Здание будет арендовать компания Premier Restaurants Eesti OÜ, управляющая в странах Балтии ресторанами быстрого питания McDonald's.

„Мы рады открыть в этом году в Эстонии еще один ресторан McDonald’s, на этот раз в Таллинне на улице Смуули. В новейшем ресторане посетители смогут еще удобнее и быстрее заказывать любимые блюда благодаря наличию McDrive, McCafé и функции Pargi ja Telli. Мы очень рады, что сможем распахнуть свои двери так скоро“, — сказал исполнительный директор McDonald's в странах Балтии Владимир Яневский.

„Перекресток Смуули и Петербургского шоссе является одним из крупнейших транспортных узлов Таллинна, благодаря чему посещаемость предприятий торговли и общественного питания в этом районе также очень высока. Открывающийся ресторан станет третьим McDonald's в Ласнамяэ и седьмым в Таллинне и окажется отличным дополнением к расположенным здесь Coop Maksimarket и Bauhof. Здание ресторана имеет для East Capital символическое значение, поскольку это одно из немногих построенных с нуля новых зданий – более 20 других домов в нашем балтийском портфеле были приобретены в готовом виде“, – сказал член правления East Capital Real Estate AS Мартин Отса.

„Благодаря тесному и конструктивному сотрудничеству сторон рабочий процесс движется быстро и результат обещает быть качественным. Ресторан McDonald's имеет очень специфическую концепцию, поэтому планирование работ определенно требует вникать в больше подробностей, чем обычно – с участием всех сторон. Кроме того, в случае быстро строящихся объектов большое значение имеет своевременное планирование долгосрочных поставок – особенно в этом году – и команда хорошо с этим справилась“, — рассказал Ханнес Викс, член правления генерального строительного подрядчика Evicon Ehitus OÜ.

Арендная площадь здания, которое будет построено на принадлежащей East Capital Baltic Property Fund III территории, составит 371,7 кв.м. Проектированием занималась компания Projekt363 OÜ, генеральным строительным подрядчиком является Evicon Ehitus OÜ, а надзор собственника осуществляет Ahti Väin Konsult OÜ.