Баскетболист сборной Эстонии: Мы не опускаем головы. Италия была очень хороша

„Мы немного нервничали, потому что для многих это первый турнир. В начале мы хорошо с этим справлялись“, — сказал Дрелл.

Италия вырвалась вперед во второй четверти, где они сделали рывок 14-0, а затем 15-2. Противники могли действовать быстро и решительно.

„Все их игроки из НБА и Евролиги и играют на одном уровне. Они совершили несколько хороших бросков даже с десяти метров. Да, мы должны быть лучше сами, но мы также должны отдать им должное. Итальянский душ был очень жестким. Все-таки первая игра на ЧЕ. Нечего сказать, они были хороши“, — сказал Дрелл.

Дрелл набрал все восемь очков в начале игры. Позже итальянцы смогли его более успешно блокировать.

„Я неплохо играл в первой четверти. Но они обрезали все то, что я делал. Моя левая рука была будто связана. Все мои передачи сегодня шли вправо. Благодаря хорошей работе Италии. Во второй четверти у меня больше не было легких бросков, и они стали тяжелее“, — объяснил Дрелл свое выступление.

У Эстонии не так много времени на отдых, они сыграют с Украиной уже в субботу в 18:00.

„Для большей части игроков это первый ЧЕ. Конечно, мы не опускаем головы. Все хорошо, надо только исправить ошибки перед игрой против Украины“, — Дрелл считает, что крупное поражение от Италии быстро забудется.